專業愛心的醫生 拯救了靈魂之窗 ─ 眼睛鄺理中醫師無刀飛秒鐳射術 明眸不再受眼鏡摧殘

鄺理中醫師為病患檢查眼睛。

眼睛是靈魂之窗，有正常的視力，對每一個人來說都非常重要。從事裝修業務的劉叔，由於罹患視網膜脫落這個惡疾，在進行手術後，卻不幸碰到一位不負責任的醫生，因而阻礙了康復的機會，幸獲得華裔名醫鄺理中及他的團隊悉心照料，才得以慢慢康復。

劉叔前年夏天在一次釣魚活動後，突然感到左眼如受強光刺激，便會視覺模糊，當時找了驗眼師進行檢驗，最後被告知他的視網膜脫落。

眼睛的視網膜猶如一部相機之底片，其作用是捕捉通過眼睛所看到的影像，透過視網膜傳到腦神經，視網膜脫落等如底片損毀，自然無法視物。劉叔於是在中城一間眼科醫院進行治療手術。

劉叔說：我由早上等到晚上，才輪到做手術。手術至深夜方完成。劉叔即日返回復診，檢查後被告知手術「成功」，預計14日恢復視力，並給予眼藥水。當時醫生並未指示他如何使用藥水及何時回去復診。三星期後劉叔仍未能視物，於是自行回院復診。當值醫生檢查後才質問他，為何你不回來復診，並稱該配備的眼藥水具「增壓」及「減壓」之功能，須3-4日回來復診時，遵照醫生指示使用。由於錯過了治療時間，手術失敗，並安排翌日進行第二次手術。

第二次手術前他曾問醫生，自己有心臟病，長期服用稀血藥，再次進行手術是否有影響，醫生當時表示藥物對手術無問題。但當做完第二次手術次日返回復診時，卻被告知在手術過程中，有出血現象，肌肉收縮，導致視網膜脫落，要做第三次手術。但，劉叔此次去找了另一位德國裔的視網膜脫落專家進行第三次手術。這位德裔專家經驗豐富，處事細心。

劉叔稱：兩次失敗手術後，眼球及視網膜已嚴重受創，因此這位德裔醫生必須將油劑注入眼球內，令眼球穩定才能重新貼上視網膜。手術前他已向劉叔詳細解釋，這可能會令病患之晶體變朦，甚至形成白內障，在視網膜手術完成後，需再另請一位眼科專科進行更換眼晶體的白內障手術。

經過一段時間休養，劉叔的傷口漸漸癒合，但他的眼晶體亦變成白內障，最後前往眼科專科鄺理中診所進行治療。鄺醫生指出，由於初期的晶體尚未成熟，因此不宜立刻動手術，而且他的眼球經過多次的手術折騰，眼球底已失去原來的平滑，有多次手術遺下的疤痕而形成黃斑病，其後由鄺醫生介紹的眼底專科醫生同時進行詳盡的檢查及治療。現今劉叔的眼睛已漸漸康復，而視力亦恢復20/40，回想起三年內，經過五次大手術，最後卻仍留下黃斑症需慢慢治療。

馳譽紐約華人 社區30餘年的鄺理中醫生，八年前曾獲全球最先進的眼部護理集團愛爾康（ALCON)選擇為前十名在美國 進行最新的FEMTOSECOND無刀飛秒鐳射視力矯正手術。是全美最先使用該視力矯正手術的華裔醫生，這是一種完全數碼化手術，令結果更精準，加速復原，並大大降低併發症。

無刀飛秒鐳射矯正視力，亦是時下最安全最完美的飛秒鐳射近視矯正手術，它用鐳射來製作角膜瓣，是真正實現了全程無刀的飛秒鐳射數碼視力矯正手術。首先以電腦量度病人的眼角膜瓣厚度，並採用超強瞬間功效的超紅外線脈衝（冷鐳射，無熱效應），在角膜層進行平行的光爆破製作出來的眼角膜瓣，厚薄均勻完美無瑕，為近視者獲得更好的視覺質量，提供了最佳的安全保證。

由於它的安全和準確性，獲得美國國家航空航天局（NASA）及美國空軍批准無刀飛秒鐳射視力矯正手術治療罹患近視的美國太空人及飛行員。

這種視力矯正手術全程用電腦控製，手術過程只須六秒。由於在切割眼角膜時，毋需使用傳統的金屬刀片對組織造成一定的損害，而且手術過程不用中斷，可對同一患處進行多次手術，安全性高，解決交叉感染之隱患。而且復原迅速。故此，同時獲得FDA美國食物藥品管理局的認證，獲准在全美使用。

鄺理中醫生稱，整個無刀飛秒鐳射矯正手術，可用「精雕細琢」來形容，首先用電腦詳細檢查病患的眼睛，獲得精密的數據。然後施行點藥麻醉，採用鐳射製作角膜瓣及鐳射磨削，最後進行角膜復位，整個手術便告完成。

鄺理中眼科中心，獲愛爾康ALCON選擇為前十名在美國進行無刀飛秒鐳射視力矯正手術的眼科專科，亦是紐約唯一提供上述服務的眼科手術中心。

鄺理中醫生服務華人社區超過30餘年，是哈佛大學醫學院的榮譽畢業生，康奈爾大學醫學博士，對亞裔人士的眼睛有特別研究。90年代，鄺理中眼科專科應邀前往中國大陸講學，向國內的眼科專科介紹美國最新的鐳射數碼視力矯正手術。