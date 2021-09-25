櫻花打造智能廚房耕耘服務建口碑

櫻花牌抽油煙機智能化。

●公司歷史

櫻花（Sakura）於1978年成立以來已有40多年的歷史。由於始終堅持「創新、質量和服務」的經營理念，重視消費者需求並努力創造各種客戶服務。多年來，櫻花擁有Sakura品牌的數百萬用戶，並在東海岸設立了許多大型區域代理和經銷商。

櫻花公司在短短的數年之內，成為廚房器具的極佳品牌。為求企業更進一步的成長茁壯，1988年成立了台灣 櫻花股份有限公司，經過短短的三年多的籌備，櫻花成為業界第一家股票上市的公司。近年來為了滿足更多消費者的需求，因此擴大了廚房設備產品線的經營，並致力於創新商品的開發，如智能渦輪油煙機、智能瓦斯爐等產品，以求提供消費者更完整、更舒適、更安全的消費體驗。隨著人民所得不斷的提高，人們對廚房空間、設備之需求日趨強烈，以照顧消費者廚房為職志的櫻花企業，理所當然的負起了主導廚具產業發展之責任。多項產品的開發，力求順應市場的發展趨勢、消費習性，以最恰當的產品來滿足消費者的需求。

●臺灣精品獎

連續15年獲得「臺灣優秀獎」和「終身成就獎」。連續34年被授予「最佳消費者理想品牌」。

一路走來，櫻花企業為了追求「客戶完全滿意」的目標，櫻花企業展開一連串的經營革新與企業再造工程。而未來該公司將充分運用自身核心能力及優勢，建構華人 專業衛廚標竿企業，提供更多生活樂趣，以最優秀的經營團隊，共同打造新世紀之櫻花。

●經營信條

1. 秉持「尊重客戶，主動關心」的企業宗旨。

2. 發揮「認真、打拼，向不可能挑戰」的企業精神。

3. 落實「創新、品質、服務」的經營理念。

4. 追求「客戶完全滿意」的目標。

●消費者至上的願景

Sakura Enterprise以消費廚房為使命，自然承擔著領導廚具行業發展的責任。櫻花始終關注每個家庭廚房的生活質量，並為所有消費者提供優質的廚房空間。

在美國 ，裝修廚房是重頭戲。中國人炒菜多，多裝設中式抽油煙機，油煙吸的多，不少牆頭鑿洞引管到牆外或從窗子上方出口。抽油煙機幾乎是華人廚房必備設施。

●抽油煙機購買注意的幾個要點

1. 吸風能力通常以CFM (cubic feet per minute) 來做衡量，一般中式廚房通常需要CFM在600以上的，或800 CFM左右就足夠了，太高的話要考量噪音問題，而且也要用較大的管子，牆壁要開大洞，不然不能發揮實際效果，反而相當的吵。如果要在牆壁開洞，要裝有蓋子的出風口，否則老鼠蟑螂可能由此進入家裡，油煙是很吸引的味道。

2. 是否夠安靜？吸力要大，但聲音不能因吸力大就如同雷響，好的抽油煙機必須兼顧兩個重點。

3. 吸風口靠外，或是風扇角度有些斜的涵蓋範圍較大，吸油煙的效果較好。

4抽油煙機是否有滴油槽，容易排油是很重要的考量，設計良好的抽油煙機，即使長期使用後，機體內有油積聚也會自動滴落至油杯或油槽。

5. 現在越來越多專業抽油煙機廠牌將餐館用的格栅不銹鋼濾油網設計應用到家庭市場。此種濾油網無需更換，容易清洗，濾油效率高，實在是最佳選擇。

6. 抽油煙機一般分30吋和36吋兩種寬度，一般家庭是30吋的。出風管子有分6吋、7吋、8吋、10吋的，正常尺寸是6吋的。需要開洞要安裝的出風口也要先檢視，有Wall Cap蓋子的會比較好些，用Duct Clamps鐵圈夾管子，硬管較軟管耐用。

●展望未來

近年來持續導入智能化概念，如產品智能化、服務智能化、營運智能化等方向，運用科技創新技術，提供消費者更好的生活體驗，及創造企業更好的營運績效。未來櫻花公司以「放眼世界」的策略方向，聚焦經營，專注本業，以「廚藝連鎖通路中績效卓越的企業」 為企業團之願景。