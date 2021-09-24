大文行祝賀僑胞中秋節快樂

紐約大文行酒業有限公司恭祝全美各地僑胞中秋節快樂 闔家慶團圓。

每逢佳節倍思親，在這中秋佳節即將來臨之際，全美最具實力，信譽最佳的中國酒進口和總商「大文行酒業有限公司」(DIAMOND HONG INC)恭祝全美各地僑胞「中秋節快樂 闔家慶團圓」。

中秋節是華人 傳統的大節日，在過去每逢佳節，許多在美華人家庭大都互相贈送月餅、水果、名釀禮物或與家人及三五知己相約共進美食。在過去一年來，由於新冠疫情肆虐，大家的生活受到很大影響，但現今經濟復甦，紐約華人社區無論曼哈頓華埠、法拉盛、布碌崙的食肆逐漸重開，正是共聚天倫，共用美食，開懷暢飲的好時光，加上一些來自祖國的名釀，無論是茅台、竹葉青、汾酒、五糧液、古井貢、洋河大曲、勁酒等都是席上深受歡迎的佳品。

大文行酒業有限公司是全美最具實力、信譽最佳的酒業經銷商之一，今已囊括了中、港、台、歐州各國南美州各國等地各類酒品超過百款，其中更有一百多款已取得全美獨家代理權。其中包括貴州茅臺酒系列、四川五糧液酒系列、山西竹葉青酒系列、古井貢酒系列、洋河大曲酒系列、華陀牌酒系列、湖南酒鬼酒系列、中華牌酒系列、同仁堂藥酒系列、瀘州老窖酒系列、香港永利威雙鶴牌酒系列、塔牌酒系列、星皇牌酒系列等等。

為便於銷售網的擴大、大文行在美國 西岸設立了三處分公司，是華人業者中唯一一家同時擁有東西兩岸分公司、領有美國聯邦政府及州政府頒發的酒業進口及銷售執照的酒公司。在該公司經營團隊的努力和廣大消費者的支持下，大文行的金字招牌已深獲消費者的信心。而今後發展的目標將是擴展更多的銷售網站，以期能更完善的服務華人僑胞、和美國消費者。大文行酒業有限公司擁有下述優勢：

一．擁有完善的倉儲設施、及運輸網，定可保證貨品品質及準時送達。

二．是各大酒廠指定的總代理進口經銷商，以確保您買到的是正貨。

三．熟悉美國各州法律，保證我們的業務將是合法的進行。

優質的產品、公道的價錢、周到的服務和奉獻給社會大眾是大文行酒業經營的宗旨。

大文行酒業有限公司總公司地址：211-239 41st Street, Brooklyn NY 11232；電話：718-832-1188 [email protected] ; 南加州 公司：1500 Vineland Avenue, Baldwin Park CA 91706 ; 北加州公司：33000 Transit Avenue, Union City CA 94587。欲知更詳細資料，歡迎瀏覽官網： www.diamondhong.com。