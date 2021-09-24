大流行過後，團聚賀中秋抽煙成往事，親友保安康

社交距離、城鎮封鎖、隔離防疫 、活動取消，大家經歷了漫長鬱悶的一年。佳節將至，許多居美華人仍按傳統相約親友團聚，掛上燈籠、賞月和吃月餅。那麼，我們該如何策劃一個安全且健康的聚會呢？

遵循CDC 的防疫指南和抗疫規範指引，畢竟疫情仍在繼續，CDC仍然建議您在日常事務中謹慎行事。CDC擁有與抗疫、防疫相關的大量資料以供參考，供你掌握保護自己和親朋不受疫情侵害的辦法。

提升擊敗新冠病毒COVID-19的機率——戒煙！吸煙的成年人患新冠病毒重病的風險高於非吸煙者。如果您吸煙，那麼保護您肺部健康的最佳選擇就是戒煙！

以下是一些幫助你開始戒煙的小貼士：

1. 確定戒煙的動機

越能認清自己的戒煙動機，你便越可能開始戒煙。想想你戒煙是為了改善呼吸？獲取更多與家人相聚的時間？寫下任何促使你戒煙的原因。當抽煙的誘惑來臨時，一個有力的原因會使你堅持不抽煙。

2. 致電ASQ《華語戒煙專線》1-800-838-8917或在www.asq-chinese.org在線登記。

如果吸煙者曾經乾戒而未能成功，何不嘗試使用免費的專業戒煙服務。ASQ《華語戒煙專線》已經被臨床證實能倍增戒煙的成功率。訓練有素的顧問會幫助你做一個適合你個人的戒煙計劃，同時為吸煙者提供兩個星期免費的尼古丁貼片並郵寄到你府上。

3. 尋求支持

根據研究顯示，旁人的支持確實有助成功戒煙。趁中秋節團聚時告知可信任的人你戒煙的計劃，讓他們知道怎樣配合你的計劃和為你打氣。*您也可以發簡訊【戒煙】至66819以接收中文幫助戒煙的小貼士。

ASQ《華語戒煙專線》由美國 疾病控制及預防中心資助。自2012年開始，ASQ已經為超過18000名美國亞裔社區的居民用粵語、國語、韓語和越南語提供了免費的，以實證為基礎的戒煙服務。符合資格的戒煙者將會獲得二周免費的戒煙貼片。ASQ的服務時間是星期一到星期五，美東時間早上10:00am至凌晨12:00am（美國西岸時間早上7:00am至晚上9:00pm）。可以通過以下任何一種方式與我們聯繫：國、粵語電話專線：1-800-838-8917；網站：www.asq-chinese.org。