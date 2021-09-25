我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

預定25日上午抵深圳 孟晚舟飛機上發文：近鄉情更怯

孟晚舟搭中方包機返國 刻意避開美國及周邊空域

兆隆資本 紐約長島市 Athena LIC 公寓舉行開工奠基儀式

紐約訊
兆隆資本紐約長島市Athena LIC公寓日前舉行開工奠基動土儀式。
兆隆資本紐約長島市Athena LIC公寓日前舉行開工奠基動土儀式。

兆隆資本最新地產開發專案Athena LIC開工奠基儀式日前於紐約長島市舉行。Athena LIC是一座9層精品式商住建築，將包含51個住宅單位和4個零售空間，預計將於2023年初竣工。位於長島市Hunter’s Point區42路27-20號的Athena LIC專案，地理位置絕佳。周邊餐飲娛樂場所眾多，除步行距離至地鐵站可選搭八條線路鐵外，住戶還可選擇多種交通工具（如渡輪等）往返曼哈頓、布魯克林和皇后區。

兆隆資本在2020年以1,550萬元，收購了計程車計價器製造商Pulsar Technology Systems位於Hunter's Point的工業大樓，並計畫將其改造成Athena LIC公寓專案。兆隆資本創始人劉宇表示：Athena LIC項目的使命是為住戶提供無與倫比的生活品質。從設計、選材到完工，我們希望確保住戶每次一踏進家門，都不禁感嘆自己的明智之選。在Athena LIC，奢華與舒適兼具，完全滿足您對高品質生活的期待。

Athena LIC專案投資者Carol Luo表示：我選擇Athena LIC項目，是因為我相信它的內在價值。對我而言，最具說服力的一點是其優越的地理位置，這一直是探索房地產機遇的首要考慮因素。其次，開發商在選材和設計時始終遵循最高標準。基於這兩個原因，我相信我的投資有很大的升值潛力。

長島市是紐約發展最快的社區之一，被Niche.com評為「紐約最宜居之地之一」。在過去十年裡，長島市的人口增長速度比整個紐約市快3倍，而就業崗位增長速度則是紐約市的兩倍多。充滿活力和自由的文化、越來越多科技企業的入駐、15條公交線路和8條地鐵線路、數步之遙的輪渡（可前往曼哈頓中城）、高人氣酒吧和餐廳、以MoMA PS1為代表的藝術博物館和Hunter’s Point South Park佔地11英畝的海濱開放空間，使長島市成為一個充滿活力的生活和工作之地。

2017年成立於紐約市的兆隆資本有限公司(ZL Capital LLC)，致力於美國一級地產市場的投資和開發。團隊由擁有多年房地產私募股權管理經驗的專業人士組成，通過開展詳細的盡職調查和評估，對旗下項目進行篩選和監控，確保投資人的資金安全以及每一個項目的成功。儘管新冠疫情導致經濟低迷，兆隆資本作為聯合開發商，仍於2020年完成Nexus LIC的10層住宅和辦公綜合建築，包含32個住宅單位和2個商用空間，其所有住宅單位在2020年11月上市後三個月內即售罄。

欲了解有關兆隆資本的更多資訊，或是感興趣的投資者可聯繫兆隆資本的投資者關係團隊，請瀏覽官網：https://www.zl.capital；電話：212-287-5253；郵箱：[email protected]

Athena LIC公寓為9層精品式商住建築，共有51個住宅單位和4個零售空間，...
Athena LIC公寓為9層精品式商住建築，共有51個住宅單位和4個零售空間，預計2023年初竣工。

長島市 紐約市 投資

上一則

符合資格紐約民眾 可享$0計畫月費醫療健保 聯合健保協助

下一則

韓裔洪在光博士提供營養針 生活飲食不規律 IV營養針補充養分

延伸閱讀

紐約市公校隨機檢測改每周一次 放寬隔離要求

紐約市公校隨機檢測改每周一次 放寬隔離要求
華裔高少玲 任MTA首席機械官

華裔高少玲 任MTA首席機械官
前中國泳將轉行模特 登紐約時裝周

前中國泳將轉行模特 登紐約時裝周
紐約校車司機短缺 州府縮短駕考流程

紐約校車司機短缺 州府縮短駕考流程
紐約失蹤自駕女 懷俄明州疑尋獲屍體 警追涉嫌未婚夫

紐約失蹤自駕女 懷俄明州疑尋獲屍體 警追涉嫌未婚夫

熱門新聞

皇后區26歲華男血床單裹屍，被警察發現死在法拉盛一處高檔華人公寓內。(取自谷歌地圖)

紐約法拉盛公寓發現26歲華男屍體 鮮血淋漓床單裹屍

2021-09-20 20:15
「美東超市」預計將在10月在史泰登島Roman Blum購物中心以全新面貌重新營業。（Stuart Waldman提供。）

史泰登島華裔增 大型亞洲超市不斷登陸

2021-09-20 09:35
78歲拾荒華男下東城遭當街暴打，稱非仇恨犯罪。(取自谷歌地圖)

紐約拾荒華男遭當街暴打 越南餐廳老闆娘出手相助

2021-09-21 13:01
曼哈頓一家高檔中餐廳的戶外用餐區發生持槍搶劫案，兩名顧客遇搶，一人中槍受傷送送醫。（記者張晨／攝影）

曼哈頓高檔中餐館 戶外用餐區遇劫 食客中槍

2021-09-17 11:22
紐約法拉盛一位26歲華男血床單裹屍，被警察發現死在法拉盛一處高檔華人公寓內。(截取自谷歌地圖)

紐約法拉盛華男命喪情婦家中 警方判定兇殺

2021-09-22 13:37
紐約市從23日下午4時至24日早8時，將出現雷雨，部分低窪地區恐淹水。(歐新社)

紐約市發布出行警示 下午將有雷雨 低窪處恐淹水

2021-09-23 13:54

超人氣

更多 >
孟晚舟獲釋 加法官終結引渡程序 3年法律戰落幕

孟晚舟獲釋 加法官終結引渡程序 3年法律戰落幕
可望與司法部達協議 孟晚舟將返中國

可望與司法部達協議 孟晚舟將返中國
孟晚舟已搭機返中 獲釋後未更衣 奔上國航飛深圳

孟晚舟已搭機返中 獲釋後未更衣 奔上國航飛深圳

凱特王妃露玉腿 和美網球后同場尬球

凱特王妃露玉腿 和美網球后同場尬球
「女版劉翔」亮相全運會 網呼：神顏

「女版劉翔」亮相全運會 網呼：神顏