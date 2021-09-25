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孟晚舟搭中方包機返國 刻意避開美國及周邊空域

符合資格紐約民眾 可享$0計畫月費醫療健保 聯合健保協助

紐約訊

紐約州贊助推出的醫療健保「基本健保」計畫(Essential Plan)含$0計劃月費及更多福利，為紐約州民眾提供更好的醫療保障。只要是19至64歲、居住在紐約州、不符合資格申請政府醫療補助(Medicaid)或兒童健保計劃(Child Health Plus)、家庭年收入低於$53,000(以4人家庭為例)者，便可以隨時投保。

這項每月$0保費計劃除可獲得基本健康福利、所有計劃包含牙科和視覺福利外，還有門診、住院、處方藥承保、急診護理、無自付扣除金、專科醫生無需轉介、健身房(每個計劃年度可獲得高達$400的報銷金額。每六個月期間，若到訪健身中心至少50次，便可報銷$200。)等福利。

歡迎聯絡服務華裔社區將近30年的聯合健康保險，華語服務專線1-800-632-6311，由經驗客戶服務代表為您解答疑問。聯合健康保險資訊中心辦公時間：週一至週五上午9時至下午5時。

●曼哈頓(華埠)

- 堅尼路161號 (CP先進醫學X光中心旁)

- 東百老匯35號

●皇后區

- 法拉盛羅斯福大道136-02號 (新世界商城旁)

●布碌崙

- 八大道6402號G-107室 (錦龍大廈)

- 86街2343號 (新眾成食品公司旁)

欲了解更多健保相關或健康生活資訊，請關注微信號「聯合健保」或瀏覽聯合健康保險官網：uhcAsian.com。或瀏覽州政府健康局官網：nystateofhealth.ny.gov。

紐約州 健保 福利

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