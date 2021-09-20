IRS安全峰會提醒稅務專業人士警惕電子郵件騙局

國稅局、州稅務機構和稅務行業今天提醒稅務專業人士提防不斷演變的網絡釣魚詐騙 。這些詐騙利用各種與疫情 相關的主題來竊取客戶數據。安全峰會合作夥伴說，最近一年經常看到稅務專業人士（尤其是從事遠程交易的稅務專業人士）受到冒充潛在客戶的身分竊賊的攻擊。犯罪分子通過電子郵件誘騙稅務專業人士打開鏈接或者附件，其中的病毒隨後感染計算機系統。

峰會合作夥伴贊助的每週系列活動共分五部分，著重介紹稅務專業人士應如何實施關鍵步驟保護客戶數據，避免網絡釣魚電子郵件是其中的第四部分。今年峰會的主題為「提高安全免疫力：打擊身份盜竊」，旨在敦促稅務專業人士在此次疫情及災後加強保護稅務系統和客戶數據。

國稅局局長Chuck Rettig說，身份竊賊一直在利用新冠疫情和由此帶來的經濟痛苦來誘騙納稅人和稅務專業人士披露敏感信息。 「打擊網絡釣魚詐騙，大家需要時刻保持警惕。我們敦促稅務專業人士採取一些基本措施來幫助保護他們的客戶和他們自己。」

網絡釣魚電子郵件或手機短信（稱為smishing）試圖欺騙接收消息的人披露個人信息，例如密碼、銀行帳號、信用卡號或個人社會安全號碼。稅務專業人士往往普遍成為目標。騙局的主題可能有所不同，但它們通常具有兩個特徵：它們看似來自可信方，如同事、銀行、信用卡公司、雲存儲供應商、稅務軟件提供商，甚至國稅局。它們編造出故事，通常語氣出透出緊迫感，誘騙接收者打開鏈接或附件。

魚叉式網絡釣魚是一種特定類型的網絡釣魚電子郵件。與一般網絡釣魚電子郵件的分散撒網不同，詐騙者會仔細篩選目標並炮製更誘人的網絡釣魚電子郵件，也稱誘餌。詐騙者經常在稅務專業人士身上使用魚叉式網絡釣魚。今年反復發生的詐騙成功案例中，犯罪分子冒充潛在客戶，與稅務專業人士來往了幾封電子郵件，然後進一步發送附件稱是他們的稅務信息。

這種騙局傳播廣泛，因為疫情原因，許多稅務專業人士進行遠程工作，以電子郵件取代面對面或通過電話，與客戶溝通。一旦稅務專家點擊鏈接或打開附件，惡意軟件就會秘密下載並存入他們的電腦，給予竊賊途徑去訪問電腦裡客戶帳戶的密碼或遠程訪問操控電腦。

竊賊隨後使用這種稱為遠程訪問木馬 (RAT) 的惡意軟件來接管稅務專業人員的辦公室電腦系統，識別待處理的納稅申報表，更改銀行帳戶信息，完成填寫表格並以電子方式提交，以竊取退稅。最近幾個月，國際犯罪分子利用勒索軟件攻擊整垮了多家公司。犯罪分子使用類似的、規模較小的手法來對付稅務專業人士。當稅務專業人員毫無戒備地打開鏈接或附件時，惡意軟件會攻擊稅務專業人員的電腦系統以加密文件並保留數據以索取贖金。

這些騙局凸顯了安全峰會推薦的基本安全措施對保護數據的重要性。例如，使用報稅服務供應商或存儲提供商提供的雙因素 (2FA) 或多因素身份驗證 (MFA) 選項可以保護客戶帳戶，即使密碼被無意洩露，也有另外多層保護。保持防病毒軟件自動更新有助於防止詐騙者利用軟件漏洞入侵。使用驅動器加密和定期備份文件有助於阻止盜竊和勒索軟件攻擊。對於稅務專業人士來說，提高他們的網絡網絡安全、保護納稅人數據，是他們作為報稅人的責任。

為了幫助稅務專業人員防範網絡釣魚詐騙並更好地保護納稅人信息，國稅局最近更新了4557號出版物《保護納稅人數據》：https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p4557.pdf。 2021年7月版本包含一些最新建議，例如使用稅務軟件產品提供的多因素身份驗證選項以及幫助客戶獲得身份保護個人識別號碼。