聯合健康保險法拉盛亞裔資訊中心提供多元化健康及福利資訊

皇后區亞裔資訊中心。

聯合健康保險位於法拉盛的亞裔 資訊中心於9月15日為其刷新完工及品牌形象提升舉辦慶祝活動。中心位於便利的一樓店面，為符合紅藍卡、紅藍白卡、白卡、個人、及小型、團體保險資格的人士提供客戶和會員服務。全新品牌標誌採用簡潔字體及鮮明色彩，並巧妙融入線條，增加品牌獨特性。

聯合健康保險皇后區亞裔資訊中心店面位於法拉盛羅斯福大道136-02號，是聯合健康保險位於紐約州 5個專為亞裔美國人社區服務的中心之一。它將繼續作為客戶支援中心，客戶可以與資深服務專員會面，並以英語、國語、粵語、韓語、及南亞語討論其健康福利。

聯合健康保險公司團體及個人健康保險首席執行總監Matthew Peterson表示:「聯合健康保險是全美最大、致力於滿足聯邦醫療保險 受益人的健康和福祉需求的企業，全國有近1300萬人參加了我們的聯邦醫療保險計劃。在紐約州，我們還是提供醫療保健服務予小型公司、低收入個人和家庭的最大健保公司之一。我們的目標是讓會員和客戶能夠輕易取得與其文化相關的資源。通過聯合健康保險亞裔市場部的外展工作和資訊中心的服務，聯合健康保險已真正成為我們所服務的亞裔社區組合的一部分。」

聯合健康保險全美亞裔市場副總裁羅光甸表示：「聯合健康保險的亞裔資訊中心提供一站式服務，把健保系統化繁為簡，並提供廣泛的語言服務，包括會員服務、一對一諮詢、不同語言的會員服務專線和定期舉辦會員活動。我們還可以幫助會員申請政府福利，如聯邦醫療保險免保費計劃(MSP)、聯邦醫療保險處方藥(D 部分)額外補助，甚至幫助社區民眾翻譯信件，包括與他們紅藍卡計劃無關的信件，如與社會保障福利或申請駕駛執照有關的文件。

他說，聯合健康保險致力解決影響社區民眾健康的社會性因素，例如：我們幫助會員申請糧食券，以確保他們能夠獲得營養食品。我們幫助會員申請住房補貼，以確保他們有安定居所。這些只是其中的一小部分，我們一直在尋找其他方式來支持社區民眾的健康護理需求。」

除了皇后區法拉盛，聯合健康保險還有其他提供相同客戶服務的亞裔資訊中心，分別位於紐約州的曼哈頓華埠、東百老匯、布碌崙八大道、賓臣墟，以及新澤西州的愛迪生和博根。

聯合健康保險提供完善的個人、僱主、聯邦醫療保險(Medicare，俗稱「紅藍卡」)和醫療補助(Medicaid，俗稱「白卡」)受益人的全方位健康福利計劃，並與全國超過一百三十萬名醫生和專業護理人員，以及六千家醫院和其他護理設施直接簽約。聯合健康保險還通過在南美州擁有和營運的醫療護理設施為當地居民提供健保福利及照護。聯合健康保險是聯合健康集團(UnitedHealth Group) (紐約證券交易所代碼：UNH)旗下企業之一。

欲了解更多資訊，請瀏覽聯合健康保險網站： www.uhc.com， 或上 Twitter關注 @UHC。