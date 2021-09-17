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更新的稅收抵免可以幫助雇主雇用工人

紐約訊

目前，許多企業面臨著緊俏的人工市場。國稅局提醒雇主開展使用一項稅收抵免，該抵免可用於雇用長期領取失業金的人和面臨重大就業障礙的群體。在全國小企業周期間，國稅局重點幫助新老小企業，為他們提供稅收優惠信息和相關資源。對於正在招聘的企業，工作機會稅收抵稅額 (WOTC) 可能恰好物盡其用。

2020年12月頒布的立法將WOTC延長至2025年底。這項稅收優惠長期有效，旨在鼓勵雇主雇用有就業障礙的人，目前有十個有就業障礙的目標群體被認證。自新冠疫情開始以來，數百萬美國人一次或多次失業。國稅局指出，這些目標群體之一是長期領取失業金的人，他們至少連續27周失業並已在此期間領取過州或聯邦失業救濟金。其他群體包括某些退伍軍人和各種公共援助的接受者等。

具體來說，這十組是：

-貧困家庭臨時補助 (TANF) 受助人

-失業的退伍軍人，包括殘疾退伍軍人

-以前入獄的人

-居住在指定的授權區或鄉村振興郡社區的居民

-職業康復轉介

-生活在賦權區的暑期青年員工

-補充營養援助計劃 (SNAP) 接受人

-補充安全收入 (SSI) 接收人

-長期家庭援助接受人

-長期失業金領取者

要獲得抵免資格，雇主必須首先通過向其所在州的勞動力機構 (SWA) 提交國稅局表格8850、預篩選通知和工作機會抵免證明申請來申請認證。不要將此表格提交給國稅局。通常，工人開始工作後28天內，雇主必須將8850表提交給勞動力機構。但根據特殊救濟條款，提交截止日期2021年11月8日適用於兩組新員工——居住在賦權區的符合條件的夏季青年員工和居住在賦權區指定社區的居民。

要獲得11月8日提交截止日期的資格，符合條件的員工必須在2021年1月1日或之後和2021年10月9日之前開始工作。其它要求和更多詳細信息可在2021-43號通知和表格8850的說明中查詢。符合條件的企業在其聯邦所得稅申報表上申報WOTC。額度通常基於就業的第一年支付給符合條件的工人的工資。該抵免額首先在表格5884，工作機會抵免額中計算，然後在表格3800，一般商業抵免額中申請。

儘管免稅組織大多數新員工群體的無法獲得該抵免，但一項特殊規則允許他們申請WOTC以僱傭合格的退伍軍人。這些組織在表格5884-C，合格免稅組織的工作機會抵免中申請工資稅抵免。

有關工作機會稅收抵免的更多信息，請訪問IRS.gov/wotc。

工作 國稅局 就業

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