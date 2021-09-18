媽祖文化精神永照千秋源起航海 創造傳世偉績

美國媽祖基金會贈書法一幅與聯合國教科文組織。

媽祖，這榮耀的稱呼，難以忘懷。世界媽祖文化交流總會朱榮斌董事長長期弘揚媽祖立德、行善、大愛的精神，傳承媽祖文化，於2015年媽祖鑾駕安居紐約 。媽祖英勇事蹟，閃耀在歷史時空。

相傳媽祖的真名為林默,林默娘，誕生於宋建隆元年（960年）農曆三月二十三日。宋太宗雍熙四年（987年）九月初九逝世。媽祖是福建莆田望族九牧林氏後裔。祖父林孚，官居福建總管。父林願(惟殷)，宋初官任都巡檢。在她出生前的那個傍晚，鄰裡鄉親看見流星化為一道紅光從西北天空射來，晶瑩奪目，照耀得島嶼上的岩石都發紅了。所以，父母感到這個女嬰必非等閒之女，取名林默，又稱林默娘。林默幼年時就比其他姐妹聰明穎悟，八歲從塾師啟蒙讀書，不但能過目成誦，而且能理解文字的義旨。

長大後，她決心終生以行善濟人為事，專心致志地做慈善公益的事業，平素精研醫理，為人治病，教人防疫消災，人們都感頌她。只要能為鄉親排難解紛，她都樂意去做，還經常引導人們避凶趨吉。

生長在大海之濱的林默，還洞曉天文氣象，熟習水性。湄洲島與大陸之間的海峽有不少礁石，在這海域裡遇難的漁舟、商船，常得到林默的救助，因而人們傳說她能「乘席渡海」。她還會預測天氣變化，事前告知船戶可否出航，所以又傳說她能「預知休咎事」，稱她為「神女」、「龍女」。

2019聯合國 媽祖文化論壇走進聯合國起到了拋磚引玉的好時機，特別在當前這個國際環境和歷史條件，媽祖文化演講有著新時代里程碑的意義。媽祖是中華民族所有本土信仰中，唯一能夠超越時間空間和民族文化界線的。源自中國 ，是中華民間最早偶像。媽祖像一位親善大使揚帆世界，為全世界許一個和平未來！有了媽祖，一帆風順，同心同德，全球全力以赴，從而加大媽祖文化精神傳播力度，起到了拋磚引玉極好機會。讓媽祖之光照遍全球。媽祖生於海，又升于海，成為海事文明，人文交流一座永照千秋的思想燈塔及航海的航標燈。媽祖英勇事蹟可歌可泣，她的起源故事感天動地，祖在福建湄洲，一代傳一代，千古永不衰。

因默娘生前與民為善，升化後被沿海人民尊為海上女神，立廟祭祀。後屢顯靈應於海上，渡海者皆禱之，被尊為「通靈神女」，廟宇遍海甸。媽祖信仰從產生至今，經歷了1000多年，作為民間信仰，它延續之久，傳播之廣，影響之深，都是其他民間崇拜所不曾有過的。歷代皇帝的崇拜和褒封，使媽祖由民間神提升為官方的航海保護神，而且神格越來越高，傳播的面越來越廣。由莆邑一帶走向五湖四海，達到無人不知。從1156年（宋高宗紹興二十六年）起至清朝，歷代皇帝先後36次冊封，封號由2字累至64字。爵位由「夫人」、 「妃」、 「天妃」（明永樂年間），立廟京師，而至1648年（清康熙二十三年）封「天后」，並列入國家祀典，進行春秋祭祀。千年來，在莆田民間保留了不少有關媽祖的民俗，反映了媽祖信仰的具體特點。