喜來登金秋活動登場歡樂五重奏 情濃意更濃

天利迎春接彩舞獅賀年。

每逢佳節倍思親，華人 移居海外在佳節來臨的一刻思鄉情懷會特別的明顯。華人慶賀性的節日主要是以祝賀生活美滿幸福、慶祝豐收、祈願平安 興旺為內容。這樣的節日一般都屬於全民性的，也是一年中最大的節日，比如過新年、端午節、中秋節等等。

紐約 華人社區在中國民俗節日時，經常會有各種社團或機構舉辦一連串多彩多姿的活動來與民同樂，甚至其他族裔也會參與盛會，最大的盛況是農曆中國新年遊行活動。由於紐約皇后區及華埠有來自一百多個國家的移民，所以每年在法拉盛及華埠所舉辦的農曆新年遊行，除了華人之外，還有來自韓國和越南等亞洲國家的移民也參加。除了華人傳統的舞龍舞獅分紅包外，韓裔的杖鼓也甚是精彩，大家分享這歡樂氣氛。

在傳傳統節日前，許多活動就已展開，如：春節前媒體有年貨展，讓你輕鬆購年貨；揮春桌前免費為大眾寫春聯。此外，十五元宵燈籠猜燈謎會送禮品。華人博物館更是將中國舞獅、毛筆書法以及民族舞蹈、麵食製作、尋寶等精彩活動吸引紐約客，恭賀新年。中國新年的慶賀，甚至美國 財政部都參與賀節，印製號碼8字開頭的鈔票，以示慶祝。

在美國，慶祝中國最大民俗節日除春節外，還有端午節和中秋節。紐約華人機構舉辦端午龍舟賽，華人團體組隊踴躍報名，河上船隊團結劃一敲鼓體力賽，岸邊啦啦隊吶喊加油，帳篷內教做手工藝，大人小孩熱鬧又開心。

中秋節是選在秋天一年的豐收之後，因剛剛豐收，家家生活都很富足，人人心情都很高興。中秋節的時候秋高氣爽，天氣非常好，月亮又大又亮，人們全家團聚在一起享受美滿的生活。中秋節的時候月亮最圓，古人認為月亮象徵著團圓，中秋節是慶祝家庭團聚的日子。

自2020年疫情後，首次迎中秋，也是第一場社區活動大製作，由美國亞裔活動中心主辦，美國紐約緬甸華僑聯誼會、美國紐約泰裔聯誼會、美國紐約潮州同鄕會、美國紐約大馬僑胞同鄕會、卓越餐館電腦公司及精工定製專賣店聯合協辦的「亞洲魅力滙展迎中秋2021」將於九月十八日和九月十九日連續兩天在法拉盛喜來登大酒店二樓正式隆重登場。

這場百分百為亞裔量身打造的「七國美食迎中秋」嘉年華，除了是預祝中秋節之外，也是為亞裔的團結、和諧、愛心和尊嚴而慶祝，到場參加這個活動的民眾將會感到驚喜、歡樂、享受、感動及自豪。

七個亞洲國家的地道小食新鮮美味，收費合理，限量銷售，售完即止。除了享受風味小吃之外，民眾還可以欣賞傳統民族歌舞、看文化展覽、逛商品和鮮花展銷、聆聽專題講座，增進對健康、防火及理財的知識，參加連環抽奬和有奬問答，可以說是滿載而歸。

除了七個設計漂亮的亞洲國家文化美食攤位及多個贊助廠商展銷攤位之外，美國紐約消防局、美國海軍、美國守護天使及亞美醫師協會也於現場設有攤位和民眾互動，並贈送小禮物慶祝中秋。

能夠參加這種陣容頂盛及充滿正能量的社區活動絕對是機會難逢，大家萬勿錯過。歡迎民眾穿上自己國家傳統服裝到場，為自己身為亞裔而感到驕傲。

「亞洲魅力滙展迎中秋2021」九月十八日和十九日上午十一點開始接受民眾排隊進場，下午四點結束。進場要檢驗疫苗注射證明及戴口罩。活動地點：法拉盛喜來登酒店二樓。地址：135-20 Roosevelt Ave. Flushing, NY 11355。