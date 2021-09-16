中科靈芝 增強體質 調節免疫 輔助抑制腫瘤

中科靈芝系列產品美國癌症中心臨床使用，協助理療的營養品。

癌症 的治療和康復是一個漫長過程，五年康復期是癌症治癒的醫學標準。患者需要不斷增強體質來保持堅實的健康基礎，以對抗腫瘤 和治療過程中的毒副作用，防止癌症復發。重症患者在選擇營養品上，必須在專業權威的指導下選擇高標準的專用營養品。

中科公司表示，專業級的品質是中科靈芝系列產品具備抗腫瘤功效的重要保障。中科在臨床試驗中發現，在肝癌、口腔癌、肺癌、大腸癌、胃癌、乳腺癌等癌症患者使用中科靈芝後，都可以有效的促進患者快速康復、減少治療副作用、降低復發和轉移風險。1990年至今，中科靈芝系列營養品已經在全球逾300萬癌症用家被選用。其表示，中科靈芝產品已在22家腫瘤醫院用於腫瘤療程，CFDA功效認證為「調節免疫、輔助抑制腫瘤」，並獲得香港及新加坡中成藥藥品編號，是目前唯一獲得抗腫瘤功效認證的靈芝產品。

中科特邀專家、前紀念斯隆凱薩琳腫瘤研究中心的潘博士解釋，癌症康復期的關鍵在於兩個要素：一是提升免疫，消滅潛伏體內的微小癌灶，避免轉移；二是避免突變，減少患者體內基因再次癌變的可能性，降低復發風險。五年生存率是衡量癌症治療是否成功的重要標誌。多數患者在採用了手術、放化療治療後，使原先已經遭受癌症折磨的病體再遭損傷。繼而患者在康復階段極為疲勞，免疫力不濟。即使在治療手段先進的美國，患者在治療後，體內仍會存在極為微小的癌細胞 ，約80%的復發和轉移會發生在癌症治療後的三年內，這段時間對患者至關重要。

中科表示，「中科靈芝孢子油」和「中科AT膠囊」獲國際PCT抗癌發明專利，協助理療患者康復。臨床證實，「中科AT膠囊」可以為患者補充P53基因，抑制腫瘤細胞突變。「零」轉移——對於潛在的微小癌灶，「中科靈芝孢子油」的靈芝三萜可以阻斷癌細胞的營養通路，促使癌細胞凋亡，避免癌細胞的增殖與轉移。

該公司表示，其在數萬例癌症患者的臨床使用中，臨床有效率高達92%。2012年中科靈芝孢子油和中科愛特膠囊抗癌組方榮獲國際專利。該公司表示，權威醫學認可美國癌症中心臨床使用，輔助理療防復發和轉移的專用營養品。中科專注天然草本研究37載，為您帶來科學精粹的健康佳品。

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