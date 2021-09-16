我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麻疹疫情導致作業耽擱 阿富汗人在美軍機地等候安置

時代百大最有影響力人物 3華裔上榜 哈梅被譽偶像

中科靈芝 增強體質 調節免疫 輔助抑制腫瘤

紐約訊
中科靈芝系列產品美國癌症中心臨床使用，協助理療的營養品。
中科靈芝系列產品美國癌症中心臨床使用，協助理療的營養品。

癌症的治療和康復是一個漫長過程，五年康復期是癌症治癒的醫學標準。患者需要不斷增強體質來保持堅實的健康基礎，以對抗腫瘤和治療過程中的毒副作用，防止癌症復發。重症患者在選擇營養品上，必須在專業權威的指導下選擇高標準的專用營養品。

中科公司表示，專業級的品質是中科靈芝系列產品具備抗腫瘤功效的重要保障。中科在臨床試驗中發現，在肝癌、口腔癌、肺癌、大腸癌、胃癌、乳腺癌等癌症患者使用中科靈芝後，都可以有效的促進患者快速康復、減少治療副作用、降低復發和轉移風險。1990年至今，中科靈芝系列營養品已經在全球逾300萬癌症用家被選用。其表示，中科靈芝產品已在22家腫瘤醫院用於腫瘤療程，CFDA功效認證為「調節免疫、輔助抑制腫瘤」，並獲得香港及新加坡中成藥藥品編號，是目前唯一獲得抗腫瘤功效認證的靈芝產品。

中科特邀專家、前紀念斯隆凱薩琳腫瘤研究中心的潘博士解釋，癌症康復期的關鍵在於兩個要素：一是提升免疫，消滅潛伏體內的微小癌灶，避免轉移；二是避免突變，減少患者體內基因再次癌變的可能性，降低復發風險。五年生存率是衡量癌症治療是否成功的重要標誌。多數患者在採用了手術、放化療治療後，使原先已經遭受癌症折磨的病體再遭損傷。繼而患者在康復階段極為疲勞，免疫力不濟。即使在治療手段先進的美國，患者在治療後，體內仍會存在極為微小的癌細胞，約80%的復發和轉移會發生在癌症治療後的三年內，這段時間對患者至關重要。

中科表示，「中科靈芝孢子油」和「中科AT膠囊」獲國際PCT抗癌發明專利，協助理療患者康復。臨床證實，「中科AT膠囊」可以為患者補充P53基因，抑制腫瘤細胞突變。「零」轉移——對於潛在的微小癌灶，「中科靈芝孢子油」的靈芝三萜可以阻斷癌細胞的營養通路，促使癌細胞凋亡，避免癌細胞的增殖與轉移。

該公司表示，其在數萬例癌症患者的臨床使用中，臨床有效率高達92%。2012年中科靈芝孢子油和中科愛特膠囊抗癌組方榮獲國際專利。該公司表示，權威醫學認可美國癌症中心臨床使用，輔助理療防復發和轉移的專用營養品。中科專注天然草本研究37載，為您帶來科學精粹的健康佳品。

地址：Renaissance Tower, 136-33 37th Ave STE 2B, Flushing, NY 11354（緬街影像中心隔壁大廈）； 熱線：1-718-886-8834（國、粵、英）。

癌症 腫瘤 癌細胞

上一則

亞美商業發展中心 頒獎50亞裔傑出企業家

下一則

布碌崙、皇后區天主教學校 提供全網課選項

延伸閱讀

腫瘤疼痛學研究顯示奇正藏藥 有效鎮痛

腫瘤疼痛學研究顯示奇正藏藥 有效鎮痛
中年婦女經期大出血 手術切下1.5公斤子宮肌瘤

中年婦女經期大出血 手術切下1.5公斤子宮肌瘤
10歲童腹瀉瘦2公斤 一查腹部竟長瘤

10歲童腹瀉瘦2公斤 一查腹部竟長瘤
與AZ疫苗同技術 治療性癌症疫苗有進展 將人體試驗

與AZ疫苗同技術 治療性癌症疫苗有進展 將人體試驗
皮膚癢到不行 原來是骨髓纖維化作祟

皮膚癢到不行 原來是骨髓纖維化作祟

熱門新聞

一名華裔男子8日下午在法拉盛緬街與羅斯福大道被人毆打臉部，倒地不起，留下一片血跡。(記者牟蘭／攝影)

華男法拉盛街頭無故被毆 血流一地

2021-09-09 02:30
法拉盛Peck大道一棟華人住宅，2006年因非法改建被罰逾1萬元，但屋主被罰後仍繼續非法出租；圖為該樓的地下室。(記者牟蘭／攝影)

4華人溺斃地下室 強制清空…早因非法改建、出租屢遭投訴

2021-09-10 11:06
拜登到皇后區東艾姆赫斯特慰問受災民眾。（美聯社）

皇后區勘災 拜登：難以想像這裡竟是美國

2021-09-08 11:31
劉瀟喆在布朗士的高速路遭遇車禍，他的臉部、頸部、胸部與臀部因受到毆打受傷。(劉瀟喆提供)

普通事故變攻擊案 華男高速路遭暴打7分鐘

2021-09-16 02:29
此次洪災皇后區災情嚴重。(本報檔案照)

非法改建房客喪生 親屬可向房東索賠

2021-09-10 11:27
在九一一恐襲中離世的譚嘉慧生前熱愛到處旅行。(譚敏儀提供)

長女、弟弟911遇難 譚敏儀：永遠活在記憶中

2021-09-11 10:30

超人氣

更多 >
疫情失控？全美逾66萬死 平均500人就1人病歿

疫情失控？全美逾66萬死 平均500人就1人病歿
阿里女員工案飯局照曝光 提告女方曾「趴被告腿上」

阿里女員工案飯局照曝光 提告女方曾「趴被告腿上」
普通事故變攻擊案 華男高速路遭暴打7分鐘

普通事故變攻擊案 華男高速路遭暴打7分鐘

一洲焦點／中共與美英民意為敵、密利將軍涉叛國？

一洲焦點／中共與美英民意為敵、密利將軍涉叛國？
愛國或叛國？密利阻「川普開戰中國」的解放軍密電風暴

愛國或叛國？密利阻「川普開戰中國」的解放軍密電風暴