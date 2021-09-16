國稅局開展小型企業周活動：提供大量資源幫助雇主

小企業在國家經濟中發揮著舉足輕重的作用。美國國稅局 提供各種資源，幫助雇主履行其納稅義務，同時幫助員工了解更多信息。在全國小企業周期間 ，國稅局為小企業主提供信息和資源，幫助他們了解和履行納稅義務。這些資源都可以在國稅局官網IRS.gov免費獲取。國稅局在線資源還可以幫助雇主解決諸如如何確定工人應被歸類為僱員還是獨立經營的承包人、就業 稅何時到期以及他們需要提交哪些表格等等。

●雇主身分識別號碼

雇主身分識別號碼（EIN），也稱為聯邦稅務識別號碼，是企業的必備識別號。小企業主可以使用國稅局提供的應用程序，以面試形式免費在線申請EIN：https://www.irs.gov/zh-hans/businesses/small-businesses-self-employed/apply-for-an-employer-identification-number-ein-online。

●預估稅款

納稅是現收現付。這表示納稅人需要在一年內持續繳納大部分稅款，在收到收入的時候繳納，而不是在年底付款。小企業主、獨資經營者、合夥人和小型企業股分公司股東如果沒有從收入中預扣稅款，需要繳納預估稅款，通常是每季度一次。任何人繳納過少稅款或未按時繳納稅款，都可能需要繳納罰款。

●雇佣他人提供工資表服務

為了履行工資和就業稅責任，許多企業聘請了工資表和工資稅表服務提供商。大部分服務供應商都提供優質服務，但是，有時工資表服務提供商不提交客戶的薪資稅並突然關閉。即使客戶（公司）向工資表服務提供商發送了存款或付款資金，客戶仍然有法律責任支付應付稅款。美國國稅局敦促雇主在選擇工資表服務供應商時謹慎選擇。國稅局還鼓勵雇主加入免費的聯邦電子繳稅系統 (EFTPS)。當付款使用雇主身分識別號碼，雇主可以監控他們的工資表服務提供商是否付款繳稅。

●小型企業可以與員工分享有關子女稅優惠的信息

由於新冠疫情，美國頒布了新的立法，旨在幫助陷入困境的企業主，也幫助個人。雇主可以直接接觸其員工，而他們可能有資格獲得子女稅優惠預付款。國稅局致力幫助符合條件的人獲得子女稅優惠預付款，今年該抵免增加了額度並擴大了受眾，2021納稅年度將預付一半額度。國稅局將鼓勵雇主在2021年全國小企業周期間幫助宣傳子女稅優惠預付款。

美國國稅局正在進行更大努力，幫助有資格的人獲得付款和其它抵免。個人可以使用子女稅優惠預付款資格助理來檢查他們是否有資格獲得預付款。國稅局官網上提供宣傳材料，雇主可以更便捷地傳播信息，網址為https://www.irs.gov/newsroom/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-resources-and-guidance。