提升華人社區醫療品質 仁德醫生華埠醫療中心正式開張

仁德醫生華埠醫療中心為華裔社區提供內科全科、心臟專科和耳鼻喉頭頸等專科診療服務。

紐約市華人社區最大的綜合性、多專科醫生集團 — 仁德醫生(Rendr)於9月17日(星期五)正式啟用華埠 醫療中心，以最先進的醫療設備和最高檔舒適的診所環境，為華裔 社區提供一流的醫療服務。新開張的仁德醫生華埠醫療中心位於中央街168號二樓，占地約5200平方呎，包含舒適寬敞的候診區，服務內容包括內科全科、心臟專科和耳鼻喉頭頸等專科。自9月初試營業以來，該醫療中心每天平均接待約百名病患。

仁德醫生首席執行官樸俊醫生(Richard Park, M.D.)表示，他出身於普通的亞裔移民家庭 ，曾切身體會過低收入、移民群體所面臨的醫療資源短缺的困境。他希望通過吸納經驗豐富的社區醫護人員，提升仁德醫生診所的設備和環境，並對診所服務標準進行統一化的評估和管理，從而為仁德醫生所管理的近10萬患者提供一流、親切的醫療服務。「無論病人的移民身分、語言能力、社會資源如何，他們都應當在所在社區內得到優質且可負擔的醫療服務。我們希望病人們在仁德獲得的不僅僅是醫治，更有一種歸屬感。」

仁德醫生擁有眾多華人社區執業多年的知名醫生，在各個華裔社區擁有多個診所，方便患者尋求最好的醫療服務。仁德的董事總經理惠華表示，仁德的服務涵蓋家庭科、內科全科，以及心臟科、腸胃科、耳鼻喉頭頸科和血液、腫瘤科等多項專科，且自設有B超等其它檢測診斷服務，便於內科家庭科與專科之間的轉診，大大提高醫療效率。

惠華表示：很多家庭醫生將病人轉診至專科醫生後，大多要一周以上才能得到反饋；但如果是仁德內部的轉診，基本在一周內，甚至在一天內就可以得到反饋。惠華還指出，仁德醫生還設立了名為「仁德360」(Rendr 360)的專業團隊，追蹤患者病史，定期提醒患者在回診、體檢、各項檢測方面「查漏補缺」。這不僅減輕了醫生的負擔，使醫生有更多時間和精力專註於問診，也有利於病患，特別是慢性病患者的健康管理。

仁德醫生成立於2019年，是一家以內科家庭醫生為主，兼有心臟專科、腸胃專科、血液、腫瘤專科和耳鼻喉頭專科的大型綜合性醫生集團，旨在向缺少醫療資源的華裔社區提供最優質、親切的社區醫療服務。目前，仁德所屬的超過60位醫生，在位於曼哈頓華埠、皇后區的法拉盛和艾姆赫斯特、布碌崙的日落公園、班森賀和羊頭灣等移民社區的30多個診所，以普通話、粵語、福州話及其他方言提供全方位的醫療服務，欲了解更多資訊，可瀏覽http://www.rendrcare.com/。