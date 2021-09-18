我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美誤炸阿富汗平民 倖存者：光道歉不夠 要懲罰主事者

大批警力聚集國會前 嚴防國會暴動支持者示威變調

提升華人社區醫療品質 仁德醫生華埠醫療中心正式開張

紐約訊
仁德醫生華埠醫療中心為華裔社區提供內科全科、心臟專科和耳鼻喉頭頸等專科診療服務。
仁德醫生華埠醫療中心為華裔社區提供內科全科、心臟專科和耳鼻喉頭頸等專科診療服務。

紐約市華人社區最大的綜合性、多專科醫生集團 — 仁德醫生(Rendr)於9月17日(星期五)正式啟用華埠醫療中心，以最先進的醫療設備和最高檔舒適的診所環境，為華裔社區提供一流的醫療服務。新開張的仁德醫生華埠醫療中心位於中央街168號二樓，占地約5200平方呎，包含舒適寬敞的候診區，服務內容包括內科全科、心臟專科和耳鼻喉頭頸等專科。自9月初試營業以來，該醫療中心每天平均接待約百名病患。

仁德醫生首席執行官樸俊醫生(Richard Park, M.D.)表示，他出身於普通的亞裔移民家庭，曾切身體會過低收入、移民群體所面臨的醫療資源短缺的困境。他希望通過吸納經驗豐富的社區醫護人員，提升仁德醫生診所的設備和環境，並對診所服務標準進行統一化的評估和管理，從而為仁德醫生所管理的近10萬患者提供一流、親切的醫療服務。「無論病人的移民身分、語言能力、社會資源如何，他們都應當在所在社區內得到優質且可負擔的醫療服務。我們希望病人們在仁德獲得的不僅僅是醫治，更有一種歸屬感。」

仁德醫生擁有眾多華人社區執業多年的知名醫生，在各個華裔社區擁有多個診所，方便患者尋求最好的醫療服務。仁德的董事總經理惠華表示，仁德的服務涵蓋家庭科、內科全科，以及心臟科、腸胃科、耳鼻喉頭頸科和血液、腫瘤科等多項專科，且自設有B超等其它檢測診斷服務，便於內科家庭科與專科之間的轉診，大大提高醫療效率。

惠華表示：很多家庭醫生將病人轉診至專科醫生後，大多要一周以上才能得到反饋；但如果是仁德內部的轉診，基本在一周內，甚至在一天內就可以得到反饋。惠華還指出，仁德醫生還設立了名為「仁德360」(Rendr 360)的專業團隊，追蹤患者病史，定期提醒患者在回診、體檢、各項檢測方面「查漏補缺」。這不僅減輕了醫生的負擔，使醫生有更多時間和精力專註於問診，也有利於病患，特別是慢性病患者的健康管理。

仁德醫生成立於2019年，是一家以內科家庭醫生為主，兼有心臟專科、腸胃專科、血液、腫瘤專科和耳鼻喉頭專科的大型綜合性醫生集團，旨在向缺少醫療資源的華裔社區提供最優質、親切的社區醫療服務。目前，仁德所屬的超過60位醫生，在位於曼哈頓華埠、皇后區的法拉盛和艾姆赫斯特、布碌崙的日落公園、班森賀和羊頭灣等移民社區的30多個診所，以普通話、粵語、福州話及其他方言提供全方位的醫療服務，欲了解更多資訊，可瀏覽http://www.rendrcare.com/。

仁德醫生華埠醫療中心正式開張。
仁德醫生華埠醫療中心正式開張。

移民家庭 華埠 華裔

上一則

華美銀行董事長呼籲評估對華關稅 減輕企業負擔

下一則

中秋將近 上班族未回流 社區餅舖買氣淡

延伸閱讀

未來訪舊金山華埠 可能需繳「入城費」

未來訪舊金山華埠 可能需繳「入城費」
重振華埠活力 金山中秋街會 游龍壓軸熱鬧閉幕

重振華埠活力 金山中秋街會 游龍壓軸熱鬧閉幕
布碌崙華人社區服務中心 表彰20多名義工

布碌崙華人社區服務中心 表彰20多名義工
金山中秋街會人潮湧 游龍壓軸熱鬧閉幕

金山中秋街會人潮湧 游龍壓軸熱鬧閉幕
911恐襲20周年 商家憶華埠榮景 嘆再也回不去了

911恐襲20周年 商家憶華埠榮景 嘆再也回不去了

熱門新聞

劉瀟喆在布朗士的高速路遭遇車禍，他的臉部、頸部、胸部與臀部因受到毆打受傷。(劉瀟喆提供)

普通事故變攻擊案 華男高速路遭暴打7分鐘

2021-09-16 02:29
曼哈頓一家高檔中餐廳的戶外用餐區發生持槍搶劫案，兩名顧客遇搶，一人中槍受傷送送醫。（記者張晨／攝影）

曼哈頓高檔中餐館 戶外用餐區遇劫 食客中槍

2021-09-17 11:22
法拉盛Peck大道一棟華人住宅，2006年因非法改建被罰逾1萬元，但屋主被罰後仍繼續非法出租；圖為該樓的地下室。(記者牟蘭／攝影)

4華人溺斃地下室 強制清空…早因非法改建、出租屢遭投訴

2021-09-10 11:06
在九一一恐襲中離世的譚嘉慧生前熱愛到處旅行。(譚敏儀提供)

長女、弟弟911遇難 譚敏儀：永遠活在記憶中

2021-09-11 10:30
陳緹娜家洪水後一片狼藉。（陳緹娜提供）

洪災瞬間淹沒住宅 他帶孕妻車頂避難 次日竟接房東「逐客令」

2021-09-13 02:29
此次洪災皇后區災情嚴重。(本報檔案照)

非法改建房客喪生 親屬可向房東索賠

2021-09-10 11:27

超人氣

更多 >
停更引熱議 李子柒團隊被李亞鵬「一鍋端」？

停更引熱議 李子柒團隊被李亞鵬「一鍋端」？
15歲德州少年自滅全家4口2犬 自殺前上傳現場照片

15歲德州少年自滅全家4口2犬 自殺前上傳現場照片

亞裔夫婦被跟蹤兩天遭屠殺 三嫌竟獲保走出德州監獄

亞裔夫婦被跟蹤兩天遭屠殺 三嫌竟獲保走出德州監獄
護士緊急傳授妙招 醫療直升機轉診開銷從7萬變70元

護士緊急傳授妙招 醫療直升機轉診開銷從7萬變70元
助澳造艦衝突升高 法國召回駐美、駐澳大使抗議

助澳造艦衝突升高 法國召回駐美、駐澳大使抗議