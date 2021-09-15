飛達西餅中秋月餅線上線下售賣 多種口味月餅任選

飛達西餅的中秋月餅大小包裝禮盒，眾多新口味月餅，是中秋送禮的最佳首選。

中秋時節的月餅不僅僅是一塊餅，更是對中華民族及文化銘記於心的傳統習俗與傳承。今年的中秋節是9月21日，飛達西餅的月餅食品新鮮，均已日製供應，低糖、低鈉、低卡路里、無添加防腐劑，使家人食用健康且送禮最佳。今年是「飛達西餅」經營的第30周年，飛達西餅將竭盡全力完善衛生、健康食品保證、安全環節保障每一位消費者。

飛達西餅的月餅健康美味，傳統食餡口味包括有豆沙、五仁、棗泥核桃、鹹蛋黃、蓮蓉雙黃等傳統月餅很受歡迎，為大眾中秋必備之佳品。傳統廣式月餅是市場主力，華人 送禮自用喜歡四個裝，或八個裝的不同大小禮盒，五仁、蓮蓉、雙黃等傳統內餡，都是華人的首選。近些年大火的各式各樣月餅更是銷量猛增，新式月餅既得到了華人的青睞，也吸引了諸多對中華文化美食饒有興趣的外國人的喜愛與追捧。

為了讓消費者食用到更機具健康和美味的月餅，在月餅製作過程中對材質的使用也是相當的嚴格。飛達西餅經營近30年，延續了對西餅精益求精的理念。冰皮月餅和流心月餅，是近年輕消費群體喜愛的新口味，新口感也深受年長群體的喜愛。與往年不同，受疫情影響今年的冰皮月餅產品系列有所限制，以最熱銷的幾款口味如抹茶、橘子、榴槤、奶黃口味等流心月餅為主。一塊獨特的月餅，讓懷念家鄉的海外華僑吃到對家鄉的懷念滋味，選購自己喜愛，及最熟悉的月餅口味，更能一解鄉愁。

飛達西餅集團，遍及紐約多個地區及康州快活大賭場共12家連鎖門面分別為: 皇后區 森林小丘（Forest Hills）107-50 Queens Blvd; 皇后區木邊（Woodside）61-31 Roosevelt Ave；皇后區艾姆赫斯特（Elmhurst）86-12 Justice Ave / 75-08 Broadway；曼哈頓華埠83 Mott Street; 曼哈頓下城格林威治村（Greenwich Village）321 6th Ave、法拉盛 緬街41-60 Main Street; 法拉盛凱辛娜大道46-15 Kissena Blvd；法拉盛39大道 136-18 39th Ave; 法拉盛41大道 133-51 41st Ave; 法拉盛大學點天景購物中心 40-24 College Pt Blvd；康州快活大賭場（Foxwoods Resort Casino)。

為了避免人群的擁擠和更佳便利的消費體驗，消費者可上網飛達西餅官網選購（選購產品「有限」，或電郵[email protected]詳詢選購）。消費者請前往官網：www.fayda.com，或電郵[email protected]，詳細咨詢產品選購，歡迎親臨各飛達西餅連鎖門面選購。