國稅局目前的重點項目：新計畫、最近指南及提醒

●2021年美國 救援計劃法案（ARPA）

ARPA的幾項規定影響到人們在2021年提交的2020年報稅表 ，其中包括最高10,200元的失業救濟金免稅，以及通過聯邦或州健康保險市場購買的補貼醫療保險的其他受益人的稅收。該法律還包括第三輪經濟影響補助金，現在分配給符合條件的美國人，對於大多數人來說，這通常等於每人1,400元；以及子女稅優惠預付款，從2021年7月至12月每月支付。通過定期查看IRS.gov來了解稅法的發展。

立法還包括第三輪經濟影響付款，目前分配給符合條件的美國人，通常對大多數人來說，每人1400元，以及納稅年度的其他重大變化2021年，通過定期檢查IRS來了解稅法的最新動態。

●2020年失業救濟金

美國國稅局 將在夏天開始向符合條件的納稅人發放退稅款，這些納稅人為2020年失業救濟金繳納了稅款，而最近頒布的《美國救援計畫》後來將其從應稅收入中排除了。

●2021年的預付子女稅優惠款（CTC）

擴大後的和新近實施的CTC的每月優惠款的第一筆將在7月15日進行。符合條件的家庭預計將開始每月收到預付款，而不需要任何進一步的行動。

通常情況下，國稅局將根據個人的2020年報稅表來計算預付款。如果該報稅表因尚未提交或仍在處理中而無法獲得，國稅局將改用2019年的報稅表或使用2020年可用的非申報人工具輸入的信息來確定初始支付金額。

對於那些通常不報稅的人，國稅局提供非申報人註冊工具。這是為那些沒有申報2019年或2020年稅表的人，以及去年沒有使用國稅局非申報人工具來註冊經濟影響補助金的人提供。該工具使他們能夠提供有關他們自己、他們符合條件的17歲及以下的子女、他們的其他被撫養人的必要信息，以及他們的直接存款銀行信息，以便國稅局能快速和容易地將款項直接存入他們的支票或儲蓄賬戶。

為了幫助人們了解和獲得這項福利，國稅局已經創建了一個專門的2021年子女稅優惠預付款網頁，以提供關於優惠和預付款的最新信息。該網頁有非申報人註冊工具、子女稅優惠預付款資格助手和子女稅優惠更新門戶網站的鏈接。網站：https://www.irs.gov/zh-hans/credits-deductions/advance-child-tax-credit-payments-in-2021。

●冠狀病毒稅收寬減

有關冠狀病毒稅收減免的最新信息，請參閱冠狀病毒稅收減免和經濟影響補助金頁面：https://www.irs.gov/coronavirus-tax-relief-and-economic-impact-payments。

訪問國稅局的冠狀病毒和經濟影響補助金：資源和指導 (英文) 頁面，了解最新內容，包括新聞發布、稅務提示、常見問題、多語種合作夥伴材料等。網站：https://www.irs.gov/coronavirus/coronavirus-and-economic-impact-payments-resources-and-guidance。

更多相關信息請訪問國稅局網站：IRS.gov了解詳情。