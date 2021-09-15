世紀修車行喬遷擴大經營 備大型停車場

世紀車行備有大型停車場，全新的無塵烤漆房，讓愛車煥然一新。

法拉盛 世紀修車行(Advance Auto Tech, Inc. )日前喬遷至法拉盛Linden Place擴大經營。全新近二萬尺的修車行，具有精良的技師與先進的設備，並備有大型停車場，每天為新老顧客排憂解難，歡迎前往。

世紀車行精修各類日本車、歐洲車、美國車及韓國車，承擔大樑校正、無塵烤漆、引擎電路、四輪定位、排檔維修、保險 追討等全面服務。多年來，新萬里以優秀的維修技術、實惠合理的價格、熱情誠信的服務、先進的現代儀器，樹立起很好的口碑，贏得老顧客的不斷讚譽。

世紀車行負責人說，如何判斷是否該實施四輪定位或是維修變速器的竅門：當車輛直行時方向盤是偏的；雙手離開時車輛會向左或向右偏滑；輪胎磨損不正常、有嚴重吃胎的現象；方向盤會左右晃動，行駛時有浮游等情形，便是需要做四輪定位了，而當汽車 掛檔或換檔時感到有撞擊力時，就需考慮是否要維修變速器。世紀車行擁有全電腦四輪定位機器和全電腦輪胎平衡器，能提供專業的四輪定位服務，通過精准調教，電腦化的作業還可延長輪胎的壽命，達到省油效果。

板金，全新無塵噴漆，確保遭碰撞的車輛，整修後恢復新車般的完美無瑕。世紀車行全新無塵烤漆房，先進的設備可讓烤漆耐用度久，硬度及抗磨損持久性也高，質量及品質遠遠超過普通的噴漆。無論是奔馳、寶馬，還是其它各種車型，都能恢復原樣。

世紀車行擁有多位經驗豐富的技師，每個師傅都對各式車子的性能與維修保養瞭如指掌，能免費為顧客做評估和諮詢。世紀車行還可以幫助汽車保險理賠的客戶爭取到最合理的賠償，處理複雜的電話及文件，最大限度的讓顧客滿意。

世紀車行新址：34-48 Linden Place, Flushing, NY 11354；電話：718-358-9341/9344；傳真：718-358-9844。