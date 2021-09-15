我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

又一名反疫苗保守派廣播節目主持人染疫身亡

華郵：紐森挺過罷免危機 民主黨找到勝利方程式

世紀修車行喬遷擴大經營 備大型停車場

紐約訊
世紀車行備有大型停車場，全新的無塵烤漆房，讓愛車煥然一新。
世紀車行備有大型停車場，全新的無塵烤漆房，讓愛車煥然一新。

法拉盛世紀修車行(Advance Auto Tech, Inc. )日前喬遷至法拉盛Linden Place擴大經營。全新近二萬尺的修車行，具有精良的技師與先進的設備，並備有大型停車場，每天為新老顧客排憂解難，歡迎前往。

世紀車行精修各類日本車、歐洲車、美國車及韓國車，承擔大樑校正、無塵烤漆、引擎電路、四輪定位、排檔維修、保險追討等全面服務。多年來，新萬里以優秀的維修技術、實惠合理的價格、熱情誠信的服務、先進的現代儀器，樹立起很好的口碑，贏得老顧客的不斷讚譽。

世紀車行負責人說，如何判斷是否該實施四輪定位或是維修變速器的竅門：當車輛直行時方向盤是偏的；雙手離開時車輛會向左或向右偏滑；輪胎磨損不正常、有嚴重吃胎的現象；方向盤會左右晃動，行駛時有浮游等情形，便是需要做四輪定位了，而當汽車掛檔或換檔時感到有撞擊力時，就需考慮是否要維修變速器。世紀車行擁有全電腦四輪定位機器和全電腦輪胎平衡器，能提供專業的四輪定位服務，通過精准調教，電腦化的作業還可延長輪胎的壽命，達到省油效果。

板金，全新無塵噴漆，確保遭碰撞的車輛，整修後恢復新車般的完美無瑕。世紀車行全新無塵烤漆房，先進的設備可讓烤漆耐用度久，硬度及抗磨損持久性也高，質量及品質遠遠超過普通的噴漆。無論是奔馳、寶馬，還是其它各種車型，都能恢復原樣。

世紀車行擁有多位經驗豐富的技師，每個師傅都對各式車子的性能與維修保養瞭如指掌，能免費為顧客做評估和諮詢。世紀車行還可以幫助汽車保險理賠的客戶爭取到最合理的賠償，處理複雜的電話及文件，最大限度的讓顧客滿意。

世紀車行新址：34-48 Linden Place, Flushing, NY 11354；電話：718-358-9341/9344；傳真：718-358-9844。

法拉盛 汽車 保險

上一則

紐約市公校師生返校 史泰登島交通擁擠情況嚴重

下一則

孟昭文等民代 要求增MTA經費

延伸閱讀

開學日 教育總監訪校園疫苗接種點

開學日 教育總監訪校園疫苗接種點
法拉盛中秋節遊行煙火賞月9/18熱鬧登場

法拉盛中秋節遊行煙火賞月9/18熱鬧登場
洪災至今沒電、沒煤氣 紐約法拉盛災民嘆索賠難

洪災至今沒電、沒煤氣 紐約法拉盛災民嘆索賠難
黃敏儀法拉盛災區發午餐 籲災民盡快索賠

黃敏儀法拉盛災區發午餐 籲災民盡快索賠
華人家長會18日辦返校日 攜手圖書館服務

華人家長會18日辦返校日 攜手圖書館服務

熱門新聞

冷鴻升一家三口居住的樓宇在事發後被查封。（記者張心／攝影）

一家遭滅頂 友人憶冷鴻升：有才學不得志 落魄拾荒

2021-09-07 02:27
一名華裔男子8日下午在法拉盛緬街與羅斯福大道被人毆打臉部，倒地不起，留下一片血跡。(記者牟蘭／攝影)

華男法拉盛街頭無故被毆 血流一地

2021-09-09 02:30
法拉盛Peck大道一棟華人住宅，2006年因非法改建被罰逾1萬元，但屋主被罰後仍繼續非法出租；圖為該樓的地下室。(記者牟蘭／攝影)

4華人溺斃地下室 強制清空…早因非法改建、出租屢遭投訴

2021-09-10 11:06
拜登到皇后區東艾姆赫斯特慰問受災民眾。（美聯社）

皇后區勘災 拜登：難以想像這裡竟是美國

2021-09-08 11:31
此次洪災皇后區災情嚴重。(本報檔案照)

非法改建房客喪生 親屬可向房東索賠

2021-09-10 11:27
霍楚擁抱受災群眾。(記者張心／攝影)

霍楚訪法拉盛災區 向華裔死者一家致哀

2021-09-08 11:38

超人氣

更多 >
川普險釀美中開戰？華郵新書爆美高官2度致電中國安撫

川普險釀美中開戰？華郵新書爆美高官2度致電中國安撫
世説新聞／台裔青年棄蘋果高薪轉做Youtuber 結果…

世説新聞／台裔青年棄蘋果高薪轉做Youtuber 結果…
加州州長罷免 67%選民投票反對 紐森宣布勝選

加州州長罷免 67%選民投票反對 紐森宣布勝選
快看世界／亞馬遜墨西哥倉庫這張圖 網路引爭議

快看世界／亞馬遜墨西哥倉庫這張圖 網路引爭議
美平均日增17萬確診、逾1800病歿 重現去年冬天慘況

美平均日增17萬確診、逾1800病歿 重現去年冬天慘況