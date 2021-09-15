紐約幼獅青少年管弦樂團團員9/18甄試 MS 158初中舉行

多年來，紐約幼獅青少年管弦樂團固定在林肯中心舉行年度音樂會。

紐約 幼獅青少年管弦樂團團員甄試謹訂於9月18日周六下午1-5時在皇后區貝賽地段的MS 158初中舉行，招收10至18歲學子，意者務必報名預約。參加甄試學生需具備樂器經驗，學過小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴、長笛、雙簧管、豎笛、低音管、法國號、小號、長號、低音號與打擊樂器。通過甄試選拔之團員，每周六下午1-4時練習。此番甄試與平日練習地點均為MS 158初中 (46-35 Oceania Street, Bayside, NY 11361)。

此外，該樂團業已排定2021-22年連臺好戲與精彩演出，敬請各界及早撥冗騰空出席。時至2021下半年，年節即將翩然而至，該團早早安排好聖誕音樂會，普天同慶與眾同樂。時間為2021年12月19日周日下午4時，地點在貝賽地段卡多索高中(5700 223rd St, Bayside, NY 11364)。

至於來年2022的活動，首先登場的是法拉盛 臺灣會館音樂會，時間為2022年6月4日周六晚上7時，地址在137-44 Northern Blvd, Flushing, NY 11354。而每年重中之重的林肯中心音樂會，則排在2022年6月18日周六晚上7時半舉行，地點為愛麗斯．特莉廳(Alice Tully Hall, Lincoln Center)，即曼哈頓上西城百老匯 大道1941號。

詳情請電該團主管：347-306-2511洽Jason Chang，或917-912-8288洽Patsy Chen。官網：www.youthorchestra.com；電郵：[email protected]。