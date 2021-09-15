環球控股集團招商引資提供高爾夫球場木屋投資方案

環球高爾夫俱樂部日前舉辦夢幻環球杯高爾夫球邀請賽，由董事長羅小粦(中)及CEO何君(左二)開球。

環球控股集團(GLOBAL TZYM Holding Inc.)日前在賓州 自置球場主辦旗下環球高爾夫俱樂部招商引資晚宴，上百嘉賓受邀遠道而來把酒言歡，齊聚暢談。集團董事長羅小粦(Jimmy Law)先生當眾宣布，該集團2017年買下70年歷史上百英畝的賓州高爾夫球場「長青松休閒娛樂中心」(Rolling Pines Golf Course & Banquet Facility)之所有權及經營權，並完成初步整修，合共耗資300萬元。如今著眼於球場的升級發展，環控集團正積極公開招商集資，徵求投資 者興建球場木屋，是雙重優惠的投資佳機。

高球控股集團董事長羅小粦在招商晚宴上稱，藉由環球高爾夫這個健康平臺，凡是加入興建球場木屋的投資者，一方面可享青山綠水的打球樂趣，另一方面又可擁有度假房產。自住出租兩相宜，不失為坐享雙重好處的理想投資。此外，投資者可透過該項計畫，結識有志一同的良師益友，相知相惜，互相切磋提攜，成為生意上的合作夥伴。再者，球場投資人還可以終生享有一定比例股份。

於此同時，該高爾夫球場除興建小木屋外，也準備興建商業街、特色酒吧、美食餐飲、蒙古包、泡泡屋、禮品精品店以及築長城等的整體開發計畫，總以將球場拓展成豐富多元的度假休閒園地為目標，以期施展球場的全方位功能，使最多民眾受益。

羅董事長總結該俱樂部成立宗旨: 一)提倡全民高爾夫運動。二)基本理念是打球+娛樂+收益，一石三鳥，邊打球邊享受邊賺錢。三)以客為尊，致力於會員利益最大化。四)為嶄新理念平台公司。五)作為引導會員進入美國市場的橋頭堡。六)作為以非盈利為目的世界華人 企業之友好協會。

1998年移民來美的羅小粦，同時是該集團創始人。他原在美東南卡州有15年中餐與日式鐵板料理的餐飲管理經驗。2008年金融風暴後，他轉入固定資產行業，之後再開辦環球國際創投有限公司擔任董事長、環球高爾夫俱樂部出任總裁以及世界華人友好協會會長。

環球高爾夫俱樂部CEO何君(AiJun He)女士也表示，該球場地理位置十分優越，高地低谷，丘陵起伏，綠樹成蔭，小河環抱，自然形成優美又具挑戰性的打球環境，不管初學者或殿堂級別好手都能在該球場找到可以發揮的有利地型，從中發掘打球的無比滿足感受。

吸收兩百多名隊員參加的環球高爾夫球隊與俱樂部，目前已與周邊數十家球場達成戰略合作協議，每周設立下場打球日，由PGA專業教練主持指導課，對會員免費開放。俱樂部每年舉辦不同類型的繽紛賽事，已經累計舉辦開年賽、聯誼賽、高手交流賽約60場。總之，環球高爾夫俱樂部將為會員提供專業、全面的房地產財富管理顧問服務，讓會員開心打球的同時，實現財富穩健增值。

環球高爾夫俱樂部地址：335 Golf Course Rd, Berwick, PA 18603。有意到球場打球或投資者，可直接撥打電話： 929-216-8888洽Jimmy，或是微訊ID:Hawaiicoco。Jimmy 的電話微信同號: 9292168888。