信心商業駕駛學校 培育紐約巿校車司機

信心商業駕照學校在皇后區法拉盛租用場地進行封閉培訓。

擁有汽車、摩托車、大巴教練資格的著名華人 教練李健，其經營的信心商業駕照 學校J&A Reliable driving school，因為秉持著高標準、嚴要求的高品質教學，考試一次性通過成功率高達90%，駕校獲得了政府指定商業駕駛員培訓機構授權。針對全美各地正面臨校車司機人力短缺，李健表示，市府給校車司機提供優厚的薪資及福利，鼓勵僑胞踴躍報考。

代表紐約市 半數校車司機的工會表示，今年校車司機退休人數比雇用的還多，恐影響返校。公共交通工會Amalgamated Transit Union Local 1181代表紐約市一半的校車運輸系統，工會主席科迪耶洛(Michael Cordiello)表示，新冠疫情爆發以前就有一定的人手短缺，疫情加劇了這一問題，所有單位都在努力招人。

信心商業駕照學校表示，市府給校車司機提供優厚的薪資及福利。凡持有不受限制的駕駛執照至少3年、在過去的3年內沒有任何類型的暫停（包括由於蔑視和非駕駛相關的違規行為）、過去5年內沒有發生過錯事故、摘要反映不超過4分等，都有條件報考校車巴士駕駛需要具備的BP照。

擁有貨櫃車、巴士、汽車、摩托車全部教練資質的唯一華人教練李健經營的信心商業駕校，因秉持高標準、嚴格要求的高品質教學，考試通過成功率高，獲得政府指定的商業駕駛員培訓機構授權。凡符合資格者該校可協助申請A貨櫃、B、P、S貨車與巴士牌的技能培訓費，學成後攜手紐約市人力資源機構終生引薦工作。工作資源含括：校巴、貨運、公車、機場運輸、接駁車、UPS和郵局等工作，有工會，工資高、福利待遇好，對英文的要求也不是很高。為緩解大家的資金壓力，J&S與貸款機構簽約合作首家推出分期付款學駕照計畫，符合資格者可享受0至36個月零利息分期付款。

李健繼2008年與朋友一起開設了駕駛學校，翻譯並編印了首份中文摩托車試題，通過不懈的努力，於2009年獲得了紐約州交通廳許可，設立了中文摩托車筆試專場，成為全美首家合法採用中文作為考試的摩托車駕校，使千餘僑胞受惠。獲得了他們夢寐以求的摩托車駕照之後，曾經嘗試推廣商業駕照中文化，雖經多方努力，紐約州同意採用中文，但由於商業駕照屬於聯邦管制，英文是唯一指定語言，不同意降級使用中文考取駕照。因此，即使在州內考取了商業駕照，日後也無法成功轉入其他各州。況且，僅是筆試用中文，路試依然要用英文考試。他衡量利弊之後最終放棄了這條路，翻譯編寫了筆試複習題和路試車檢教材，用最簡單的方式，成為首家華人採用中英雙語教學的紐約巿政府成員，幫助更多人快速合法地拿到商業駕照，使他們年收入超過10萬變成了現實，遍居全美各地安居樂業。

多年來的教學體驗，讓李健感到在路邊學車既危險又浪費時間，來往的車輛會讓學員分心，因為等待時間過長浪費了學員的學車時間，便額外出資在交通方便的皇后區法拉盛租用場地進行封閉培訓。

信心商業駕校（J&S Reliance Driving School）辦公室地址：98-07 Astoria Blvd, 2FL, East Elmhurst, NY 11369；報名電話：718-205-6789，347-269-4001。