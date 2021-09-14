國稅局：第三季度繳預估稅截止日是9月15日

國稅局 提醒人們，2021年9月15日是第三季度繳納預估稅的截止日期。預估稅通常適用於自雇人士和一些投資者、退休 人員以及那些通常不會被雇主從工資中扣繳稅款的人。

美國 的稅收制度實行現收現付制。這意味著納稅人將在一年中賺取或者獲得收入的同時，支付大部分稅款。因此，不受預扣稅約束的個人可能需要按季度估算納稅。

在大多數情況下，如果以下兩種情況都符合，納稅人應按季度估計繳納2021年的稅款：

●扣除預扣稅和稅收抵免後，個人預計在2021年至少欠稅1,000元。

●預計的預扣稅和稅收抵免低於以下兩者中的較小者：

-2021年納稅申報表上顯示的稅款的90%；

-2020年納稅申報表上顯示的稅款的100%。他們的2020年納稅申報表必須涵蓋所有12個月。

如果納稅人少繳稅款，他們可能需要支付罰款。無論他們是通過預扣稅還是通過估計稅款支付，缺額支付都會被罰款。即使有人在提交納稅申報表時應獲得退款，也可能會因延遲報預估稅而被罰款。

如果某人因異常情況而非故意疏忽而少付罰款，美國國稅局可能會免除罰款。例子包括：

●傷亡、災難或其它異常情況；

●個人在一個納稅年度內因達到62歲退休，而該納稅年度使用了預估稅的稅額；

●個人在預估稅的納稅年度期間成為殘障人士。

個人如果要計算預估稅額，必須計算其當年的預期調整後總收入(AGI)、應稅收入、稅款、扣除額和抵免額。個人在計算2021年的估計稅收時，可以將2020年的收入、扣除額和抵免作為起點。納稅人必須根據自身情況的變化和最近稅法的變化做出調整。例如，2021年《美國救援計劃》中的稅收條款可能會影響個人納稅人的情況。相關的和其它法律變化的信息，請訪問國稅局官網IRS.gov。

國稅局官網IRS.gov上的預扣稅估算器為納稅人提供了一種清晰、循序漸進的方法，以便從工資和養老金中預扣適量的稅款。它還為提交新的W-4表格提供指導，以便雇主調整每個發薪日的預扣金額。