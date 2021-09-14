法拉盛中秋節遊行煙火賞月9/18熱鬧登場

2021年法拉盛中秋節慶祝活動將於9月18日熱鬧登場。

連續21年舉辦的法拉盛中秋節慶祝將於9月18日(周六)展開，當天從下午開始將有一連串活動，包括熱情洋溢多族裔舞蹈秀、軍訓鼓儀隊表演、風箏飛行展示、音樂同樂、吃月餅比賽及煙火施放，節目精彩、歡樂、熱鬧可期。

大會主席傅鶴鳴表示，為了顯示中秋節的團圓傳統和美國 各族裔的團結精神，當天下午5時起，將有多族裔舞蹈遊行 ，隊伍中有法蘭西斯高中軍訓鼓儀隊，千里達、哥倫比亞、墨西哥、多明尼加、玻里維亞等國的鮮艷舞團及Overclock機器人團隊義工等，將從38大道教堂旁沿著緬街，遊行至植物園 。屆時緬街此路段南向將封閉約一小時。

下午3時至7時，在植物園對面的棒球場公園，將有風箏飛行展示，小孩可施放風箏，音樂同樂(劉嘉韻師生)，Metroplus Health 和市政府人權局及皇后區檢察官辦公室設有服務處。下午6時當遊行結束後，表演舞團將在Colden St和Elder Ave交口的公園入口處，伴著音樂載歌載舞與民同歡。6時30分，遊行隊伍人員將有吃月餅比賽，香港淘大食品提供遊行及比賽的月餅。

重頭壓軸是由Metroplus Health城市保健和電影「五彩繽紛」導演胡安的CONFETTI 1000 Community Screening Project(五彩繽紛社區放映1000場)聯合贊助的中秋煙火15分鐘，將於7時30分開始施放，最佳欣賞地點將會在緬街植物園或皇后長老醫院及237初中Colden St前的公園草地。7時15分至8時15分，緬街植物園至皇后長老醫院路段將全部暫停車輛及行人通行，周邊居民敬請注意。

有關這次活動細節，可寄電子郵件給此郵箱：[email protected]；電話：(917) 375-7740。