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淘大月餅首度進軍全美 品質上乘 禮盒新穎

紐約訊
淘大月餅禮盒設計新穎，送禮大方得體，各大華人超市及電商均有發。
淘大月餅禮盒設計新穎，送禮大方得體，各大華人超市及電商均有發。

中秋佳節倍思親，淘大月餅顯心意。多年來，以生產各種醬料及急凍點心而馳譽全球的百年品牌「香港淘大食品」，今年在美國市場首次推出兩款月餅： 「雙黃白蓮蓉月餅」及「流心奶黃月餅」。由於取價公道，深受美東地區僑胞歡迎，掀起一片搶購熱潮。目前，各大華人超市及電商均有發售。

淘大雙黃白蓮蓉月餅選用湖南湘蓮配上頂級鹹蛋黃，依照古法炮製，無論品質及味道都是一流。為了配合僑胞們送禮美觀大方之要求，「雙黃白蓮蓉」首次一改過去傳統月餅之四方小圓角之包裝盒，而改用四方大圓角包裝盒，顯得美觀、大方、醒目。相信食家享用之後，對月餅盒更愛不釋手，成為小朋友及家長們收藏寶貝之珍藏盒。而淘大另一款推出的「流心奶黃月餅」，共有三種口味，一盒八個，四個傳統流心奶黃月、二個紫薯流心月、二個抹茶流心月，口味清新，相信必定大受年輕消費者歡迎。

淘大月餅另一特點是價格大眾化，由於目前進口月餅貨櫃之運費高昂，但為求更多僑胞能品嘗淘大月餅的美味，每一盒四個之淘大雙黃白蓮蓉月餅僅售30餘元，而流心奶黃月餅只售40餘元。

淘大食品是一間有百年歷史的老字號，於1908年建於福建省廈門鼓浪嶼，由華僑陳天恩及楊樹非等人成立「淘化公司」釀製醬油，1928年合併「大同」而成立「淘化大同公司」。1987年，淘大在香港新界大埔工業園建立大型廠房，1993年擴展微波爐食品，製作各式急凍點心。

淘大多年來不忘初心，生產醬油、蠔油及調味醬料，近年來拓展多種微波爐急凍點心，除了香港外，並向全球40餘個國家進軍，包括美國、加拿大、英國、澳洲、日本、新加坡、馬來西亞等國家。淘大是香港百年品牌，所有產品無論品質及信心均有保證。

全美總代理恆泰集團：773-966-1123；月餅經銷商五月花：718-366-8668。

香港 美國 華人超市

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