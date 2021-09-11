2021亞洲魅力匯展迎中秋 -- 9月18/19日喜來登大酒店與民同樂

美國亞裔活動中心與多個社團舉辦迎中秋活動。

疫情後第一場社區活動大製作，由美國亞裔 活動中心主辦，美國紐約 緬甸華僑聯誼會、美國紐約泰裔聯誼會、美國紐約潮州同鄕會、美國紐約大馬僑胞同鄕會、卓越餐館電腦公司及精工定製專賣店聯合協辦的《亞洲魅力匯展迎中秋2021》將於九月十八日和九月十九日連續兩天在法拉盛喜來登大酒店二樓正式隆重登場。

這場百分百為亞裔量身打造的「七國美食迎中秋」嘉年華除了預祝中秋節之外，也是為亞裔的團結、和諧、愛心和尊嚴而慶祝；到場參加這個活動的民眾將會感到驚喜、歡樂、享受、感動及自豪。

七個亞洲國家的地道小食新鮮美味、收費合理，限量銷售，售完即止。除了享受風味小吃之外，民眾還可以欣賞傳統民族歌舞、看文化展覽、逛商品和鮮花展銷、聆聽專題講座增進對健康/防火及理財的知識、參加連環抽奬和有奬問答，可以說是滿載而歸。

除了七個設計漂亮的亞洲國家文化美食攤位及多個贊助廠商展銷攤位之外，美國紐約消防局、美國海軍、美國守護天使及亞美醫師協會也於現場設有攤位和民眾互動，並贈送小禮物慶祝中秋。

能夠參加這種陣容頂盛及充滿正能量的社區活動絕對是機會難逢，大家萬勿錯過。歡迎民眾穿上自己國家傳統服裝到場，為自己亞裔的身份感到驕傲。

《亞洲魅力匯展迎中秋2021》九月十八日和十九日上午十一點開始接受民眾排隊進場，下午四點正式結束。活動地點：法拉盛喜來登酒店二樓；地址：135-20 Roosevelt Ave., Flushing NY 11355。

由於紐約疫情持續，大會將嚴格遵守政府的要求，以保護大家的健康安全為首任。欲參加本活動的民眾，必須攜帶接種疫苗證明及個人身份證讓大會工作人員檢查核對，方可進入會場，在會場內需全程戴上口罩保護自己及他人。活動查詢電話：917-903-2831；電郵：[email protected]；網站：www.aaacthecharmofasia.com。