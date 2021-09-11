美國上海聯誼會最新公布第十五屆職員名單 包括會長應霞芬等位高票當選

如欲參加美國紐約中秋國慶上海僑團聯合文藝交流慶祝大會，敬請從速掃碼報名。

1994年創會的美國 上海聯誼會(Shanghai Association of America)，最新選出第十五屆職員，計有會長應霞芬、常務副會長阮國芳、副會長丁晨與錢楊、理事長蔣位卿、副理事長崔桂鳳和邵薇等多位。他們呼籲各界踴躍加入該會及參加該會所辦活動，例如即將隆重舉行的美國紐約 中秋國慶上海僑團聯合文藝交流慶祝大會，時間為2021年9月18日美東周六晚上7：30-10：00時，在線上進行。

創會接近30年的美國上海聯誼會，本屆一併選出的職員尚有秘書長馬美智，英文秘書雷音，中文秘書吳玉萍，青年團團長華龍，總監任介文，副總監王世耀，財務龔麗華、呂文玲、何為成，總務鄭銀銀、顧妹、李桂生，醫學顧問李曉圃，美國上海聯誼會越劇團團長言美英，總顧問吳愷，顧問黃明明、王心仁、陳蓮青、湯華德、鄭士英、方關君、車啟鼎，高級顧問陳志飛、夏善晨，特邀顧問蘇煥光、尹導、樂志清、龔耀金、賞潔民、楊功德、曾賢秋、李興旺、包榮剛、周定偉、吳毓忻、黃根弟、王惠岳、徐桴樑、俞大明、梅毅超、姜國平、房飛。

訂於9月18日舉辦的美國紐約中秋國慶上海僑團聯合文藝交流慶祝大會，主辦單位為美國上海同鄉會、美國上海聯誼會、美國上海總商會，協辦單位有美中留學人員聯合會、美中青少年教育 發展基金會，支持媒體則有中華商報、世界文化之旅報。是次大會將邀請美國政要、上海僑聯代表、美國僑團領袖、華人精英以及文藝名人等齊聚線上，與僑胞共慶中秋佳節。

有關美國上海聯誼會事宜，敬請電話咨詢：龔麗華，917-434-8182。此外，有意參加上述Zoom線上視頻慶祝大會人士，由於席位有限，請上平台：https://www.hisquare.com/#/activity/2152或掃碼從速報名。