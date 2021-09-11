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美國上海聯誼會最新公布第十五屆職員名單 包括會長應霞芬等位高票當選

紐約訊
如欲參加美國紐約中秋國慶上海僑團聯合文藝交流慶祝大會，敬請從速掃碼報名。
如欲參加美國紐約中秋國慶上海僑團聯合文藝交流慶祝大會，敬請從速掃碼報名。

1994年創會的美國上海聯誼會(Shanghai Association of America)，最新選出第十五屆職員，計有會長應霞芬、常務副會長阮國芳、副會長丁晨與錢楊、理事長蔣位卿、副理事長崔桂鳳和邵薇等多位。他們呼籲各界踴躍加入該會及參加該會所辦活動，例如即將隆重舉行的美國紐約中秋國慶上海僑團聯合文藝交流慶祝大會，時間為2021年9月18日美東周六晚上7：30-10：00時，在線上進行。

創會接近30年的美國上海聯誼會，本屆一併選出的職員尚有秘書長馬美智，英文秘書雷音，中文秘書吳玉萍，青年團團長華龍，總監任介文，副總監王世耀，財務龔麗華、呂文玲、何為成，總務鄭銀銀、顧妹、李桂生，醫學顧問李曉圃，美國上海聯誼會越劇團團長言美英，總顧問吳愷，顧問黃明明、王心仁、陳蓮青、湯華德、鄭士英、方關君、車啟鼎，高級顧問陳志飛、夏善晨，特邀顧問蘇煥光、尹導、樂志清、龔耀金、賞潔民、楊功德、曾賢秋、李興旺、包榮剛、周定偉、吳毓忻、黃根弟、王惠岳、徐桴樑、俞大明、梅毅超、姜國平、房飛。

訂於9月18日舉辦的美國紐約中秋國慶上海僑團聯合文藝交流慶祝大會，主辦單位為美國上海同鄉會、美國上海聯誼會、美國上海總商會，協辦單位有美中留學人員聯合會、美中青少年教育發展基金會，支持媒體則有中華商報、世界文化之旅報。是次大會將邀請美國政要、上海僑聯代表、美國僑團領袖、華人精英以及文藝名人等齊聚線上，與僑胞共慶中秋佳節。

有關美國上海聯誼會事宜，敬請電話咨詢：龔麗華，917-434-8182。此外，有意參加上述Zoom線上視頻慶祝大會人士，由於席位有限，請上平台：https://www.hisquare.com/#/activity/2152或掃碼從速報名。

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