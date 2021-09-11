自來水水源地被污染 Coway淨水器為您家用水把關

Coway淨水器為飲用水好水質把關。定期免費更換濾芯、系統清潔和保養維修服務。

颶風艾達給紐約 三州地區人們帶來的恐怖大洪水 ，終於漸漸退去了。隨著洪水的退去，也給居民生活留下了滿地的碎片。專家警告說，水災過後，更要警惕災後的次生災害，部分區域的自來水水源地已經被污染，有關當地政府部門已發出嚴厲警告，禁止飲用自來水，也不能用自來水做飯。韓國首屈一指的Coway淨水器，可以為您解憂。

洪水發生，一些危險的化學品廢物正通過洪水進入居民家中，黴菌滋生，有哮喘和呼吸疾病的人，將被威脅到生命，皮疹、腹泄等疾病或爆發。與曼哈頓隔水相望的Hoboken市最先向當地居民民發出家中自來水不安全的警示，認為目前居民家庭用的自來水不安全，不能用來做飯，也不能飲用。鄰近的澤西城（Jersey City）也發出了同樣的警告。

蘇伊士公司副總裁Steve Goudsmith說：東海沿岸還有其他幾個水系統也受到了颶風艾達水災的污染，與澤西城和Hoboken市一樣。對於您所在區域當前的水質情況，請詳詢您當地的自來水供水部門。在情況不明下，無論是做飯，還是飲用，建議您還是去買瓶裝水。

COWAY淨水器公司轉述美國 公共衛生研究所的首席研究員 Gina Solomon 博士指出，在被洪水淹沒的社區中，洪水直接導致了對健康的威脅。「水中可能含有污染物，這些污染物可能是病原體，甚至來自污水，因為下水道可能會因洪水而中斷，或者可能被化學物質污染，如汽油和其他化學物質最終會混和在洪水中。」

Gina Solomon博士說，洪水導致可怕的黴菌正在瘋狂生長，這對患有哮喘和其他呼吸系統疾病的人來說尤其危險。她補充說，無論洪水是否退去，洪水災害都可能導致各種醫療問題。「有的人可能因此會患上不同種類的皮疹」，Gina Solomon博士說，「如果你碰巧有割傷的創口，或者被洪水中的某些東西割傷，那麼也可能會導致非常嚴重的感染。如果洪水濺到你的眼睛、嘴裡、手上，你可能會患上腹瀉，所以要小心。」

Coway是世界上擁有R/O逆滲透膜和R/O逆滲透水過濾技術的5家公司之一，水淨化品獲得國際認證，包括國際水質協會頒發的「金印獎」、美國國家科學基金會頒發的NSF認證、TUV頒發的ISO9001和ISO14001認證。系列淨水器中，有濾淨智控冰溫瞬熱桌面型和直立型飲水機、飲水機、一體成型櫥下式R/O淨水器、和軟水淨水器等等。特別是有濾淨智控冰溫瞬熱桌面型和直立型飲水機，可自動進水，完成過濾浄化及高溫殺菌，並具冰、溫、熱三段水溫變化，一機搞定，簡化淨水─煮沸─製冷過程。

Coway成立於1989年，是韓國智慧環境家電第一品牌，位居亞洲最具潛力企業前50位，也是美國水質協會(WQA)和美國家電業協會(AHAM)官方會員之一。Coway的高效逆滲透水質淨化器、HEPA空氣淨化和衛浴產品，在韓國行業內的佔有率始終佔據首位，走入韓裔人家和商店多會看到Coway產品的身影，普及率極高，因此既是韓國最大的環境家電企業，也是世界上最大的環境家電企業之一。消費者可透過一次買斷或採用租賃方式，均可獲免費專業安裝；租賃者每月只需付小額租金，就可享受免費定期濾芯更換、系統清潔和保養維修等服務。

詳情可洽Coway紐約展示中心地址：209-45 Northern Blvd, ＃110, Bayside, NY 11361；電話：929-274-6288(疫情期間請預約)。