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紅葉蛋糕中秋月餅新鮮當日現製多元口味

紐約訊
紅葉蛋糕每日新鮮製作的各式月餅，包括最熱銷的綠豆凸和蛋黃酥。
紅葉蛋糕每日新鮮製作的各式月餅，包括最熱銷的綠豆凸和蛋黃酥。

華人社區糕餅老店紅葉蛋糕，中秋佳節期間每日現製各種中秋月餅，包括其膾炙人口的台式綠豆凸、蛋黃酥及蘇式月餅、北平翻毛月餅每天均新鮮出爐，現製供應，不添加防腐劑，健康美味。該公司備精美禮盒，送禮大方實惠。歡迎公司行號團體及僑胞預訂。

以鮮奶油蛋糕聞名於華人社區的紅葉蛋糕公司，每逢中秋佳節，除推出遠近馳名的台式蛋黃酥、老婆餅及太陽餅外，並供應蘇式月餅、北平翻毛月餅及廣式月餅，全都在紐約該店以手工製作，鬆軟適中、新鮮香酥，口感極佳。其廣獲口碑的台式月餅包括綠豆凸、素綠豆凸、豆沙蛋黃酥、綠豆蛋黃酥及蓮蓉蛋黃酥等多種，均為該公司的招牌口味，正宗道地享有好評，歡迎各界預訂，以免屆時向隅。

廣獲好評的蘇式月餅外酥內香，入口香酥不油膩，計有棗泥、黑芝麻椒鹽、豆沙、花生等傳統口味；其北平翻毛月餅為棗泥口味，口感細緻香純；廣式月餅則有豆沙素月、蓮蓉素月、豆沙雙黃、蓮蓉雙黃、鳳梨月餅，蘇式月餅及翻毛月餅，口味繁多，包裝可依口味喜愛，組合搭配變化。

紅葉蛋糕表示，該公司重視顧客口碑及糕點的出品品質，由30年經驗的老師傅率領的班底手工製作，採用新鮮植物油烘培，新鮮原料現磨現製，入口特別清香，不油不膩，且不添加雜豆及薯粉，每日現製現銷，風味新鮮純正。該公司備有雅緻大方的中秋節精美外盒，搭配鮮美的月餅餽贈親友最能表達賀節心意。

紅葉蛋糕地址：57-25A Main St., Flushing, NY11355；電話：718-939-1688；傳真：718-939-8232。

華人 紐約

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