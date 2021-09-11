仁德醫生籲兒童接種常規疫苗，否則影響孩子入學。

受新冠疫情 影響，2021年紐約市 兒童及青少年常規疫苗 接種率同比有明顯下降。紐約仁德醫生集團(Rendr)的醫生提醒家長，新學年開學在即，孩子應盡快完成市府要求的體檢和疫苗接種，符合資格的青少年，可同時接種新冠疫苗。

根據紐約市衛生局的數據，截至8月14日，2021年紐約市18周歲及以下的兒童及青少年的常規疫苗接種量為140萬劑，與2019年同期的170萬劑相比，下降了16%。其中，麻疹、腮腺炎和風疹混合疫苗的接種率首次低於90%。紐約仁德醫生集團的兒童及青少年專科醫生張漢指出，從今年年初至8月1日，仁德醫生施打的兒童常規疫苗與2019年同期相比，也有約13%的跌幅。新學年開學在即，家長應盡快帶孩子完成年度體檢和疫苗接種，確保孩子健康，並順利入學。

張漢醫生重申，即將入讀紐約公校、私校或托兒機構的孩子，在入學前一年內都必須進行全面的身體檢查，包括身高體重、視力聽力、病史、營養評估、發育評估等。但如果檢查是5歲生日前做的，那麼小孩子在5歲和6歲生日之間需要重復一次健康檢查。兒科或家庭醫生在檢查完畢後會填寫《兒童及青少年健康檢查表》(CH205表格)，有了這份表格，小朋友才能正常入學。而已經入學的孩子，最好也能每年接受體檢。尤其在疫情期間，孩子的生活狀態改變，身心狀況也可能有所變化。例如，孩子使用電子設備的時間大大增加，不少孩子出現視力下降的情況，最好及時進行預防與矯正。

除體檢外，不同年齡段的學生也必須按市府要求，接種疫苗。如托兒階段至 12 年級的所有學生必須接種的疫苗包括﹕白喉、破傷風和百日咳三聯疫苗；脊髓灰質炎疫苗；麻疹、腮腺炎和風疹混合疫苗；水痘疫苗；乙肝疫苗。新入學的孩子可以先完成疫苗的第一劑接種，但是必須在入學後按時完成隨後的劑量，否則孩子將面臨停學。家長可向家庭醫生諮詢，或登錄紐約市疫苗註冊網站Citywide Immunization Registry(CIR)查詢孩子必須接種的疫苗類別。如果孩子在中國接種了相關疫苗，也必需由家庭醫生進行認證，才能提交校方。

張漢醫生還表示，根據市衛生局規定，12周歲及以上的青少年在接種常規疫苗的同時，也可以接種新冠疫苗，兩者接種無需間隔。從5月中旬至今，仁德醫生已為近1800名青少年接種新冠疫苗。接種者除輕微發燒、腫痛、乏力外，均未出現嚴重不良反應。因此，張醫生建議適齡青少年應及時接種新冠疫苗，降低重回線下教學後的染疫風險。

所有年齡介於2個月至18歲的紐約市學生均須接種下列疫苗，才能接受托兒服務或上學。請根據孩子在本學年所就讀的年級來檢查其疫苗接種要求。