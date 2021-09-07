THE ELM WEST皇后區豪華安全舒適公寓

大型落地窗，採光極佳；五吋寬實木地板，冬暖夏涼。

想在皇后區 租住曼哈頓 風格的豪華公寓嗎?厭倦吵鬧的隔壁住客嗎?常為公寓內水龍頭、燈管壞了，卻苦等不到人來修繕嗎?上網訂購商品卻常常沒人簽收。

繼於2012年推出The ELM EAST商住店面公寓租房後，ELM Rentals時隔多年，於2020年在皇后大道夾百老匯 大道，ELM EAST對面，推出另一改變皇后區市鎮景觀、具地標性的建案─The ELM WEST，142套出租公寓由專業修繕、管理團隊負責大樓的維修及安全，讓住客猶如貴族般的居住在有著衛戍、受侍候的城堡裡。

位於皇后區艾姆赫斯特的EML WEST豪華出租公寓。

The ELM WEST與The ELM EAST，一西一東矗立在艾姆赫斯特，皇后大道夾百老匯大道的西北及東北隅，是皇后區近10年來影響社區市鎮景觀及經濟最深遠的兩大建案。這兩大樓位置優越，鄰近地鐵 M、R車Grand Ave.站，搭乘地鐵到曼哈頓中城只需20分鐘，各路公車站牌就在大樓前，包括前往法拉盛的Q58，15-20分鐘車程可到LaGuardia機場 或JFK機場，交通極為方便。皇后區大型的購物中心Queens Center Mall、Queens Place Mall及Rego Center Mall也都在步行10分鐘可到達，附近林立著富有世界各國美食佳餚風味的餐館及華人超市。居住環境也少不了「城市之肺」的綠地公園─可樂娜公園，可供悠閒散步或慢跑，運動迷更不可錯過的美網公開賽場地及大聯盟大都會棒球隊主場Citi Field，生活、休閒機能高，食衣住行娛樂面面俱到，儼然成為皇后區居住的恬靜桃花源。

The ELM WEST每套公寓單位居住空間從4百多呎的Studio到一房一廳、二房一廳的一千多呎等不同大小可供選擇。在每套公寓內備有微波爐、洗碗機、冰箱等廚具的廚房、名家設計風格的衛浴、鋪有5吋寬的實木地板、客廳及臥室有著採光十足的大型落地、獨立調控的冷暖氣、大型衣櫃等等。大樓設有洗衣、烘衣房，運動房，及室內停車場。大樓內設有露天陽台廣場，可供舉辦派對活動，三五好友相聚來個下午茶，或拿本書，恬靜、悠哉的閱讀，享受煦煦陽光下的午後閱讀。

獨立操制冷暖空調，室內隔音佳，享受舒適、恬靜的居家環境。

ELM Rentals表示，現今人們非常注重安全及隱私，有鑑於此需求，The ELM WEST採用高規格維安設備，除有24小時門房外，並使用電子化監控系統，確保每位住客進出安全，並採用最新科技進行郵件/包裹管理，一旦包裹送達，即以簡訊通知前來領取。

九年前在ELM EAST一推出後，優越的位置及便利的生活機，加上專業負責的管理修繕團隊，即引起一股皇后區租屋新風潮，吸引許多在曼哈頓及皇后區工做的專業人士入住，安全幽靜的環境也獲得眾多留學生及父母的信任，呼朋招友一同拎包入住。

全套廚房設備。吃膩了百老匯大道上的各國美食?到附近超市買菜，親自下廚也沒問題喔!

The ELM WEST現共有142套全新不等空間大小公寓供租居，安全、舒適、便利，適合在曼哈頓及皇后區上班上課的個人、留學生、外企及駐外人員租居，歡迎預約參觀及承租。另外，共有83單位的The ELM EAST現還有空出的單位供租居，歡迎各界人士預約前往參觀訂租。

24小時門房，電了化監控系統，簡訊第一時間通知領取包裹。

The ELM WEST地址：51-35 Reeder Street, Elmhurst, NY 11373 ，The ELM EAST地址：86-55 Broadway, Elmhurst, NY，欲知招租詳情或預約參觀請致電718-779-4395或電郵[email protected]，或瀏覽www.elmrentals.com。