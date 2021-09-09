世界日報攜手麥當勞舉辦三場麥當勞線上教育研討會

2021麥當勞線上教育研討會將於9月18日與大家線上見面。

在美國，如何獲得最新的教育 及升學 資訊是華人 家長非常關心的議題。自2020年開始，全球受到新冠肺炎疫情影響，大學的入學標準以及申請程序一直在改變，網課化也讓很多學生難以適應。這些改變都讓全力衝刺申請大學的華人家庭措手不及。為此，世界日報於2021年9月18日(六)、9月25日(六)、及10月23日(六)，再次攜手麥當勞舉辦三場「線上教育研討會」，針對疫情下的升學策略、課外興趣培養，以及未來規劃等議題，透過網路首播的方式與大家見面。

今年的教育博覽會，將圍繞幾大議題，包含如何培養課堂外興趣及重要性、大學申請經驗分享、如何應對大學招生變化、還有申請名校的訣竅等。邀請名校招生官、教育界專家、大學教授、常春藤學生，以線上首播方式探討申請大學過程中的重要議題。希望在特殊時期為華人家長、學子出謀劃策，成功進入理想的大學。

第一場活動，將針對「課外活動」，邀請到2021年大紐約華人教育基金會獎學金學生，以及知名YouTube教育創作者一同來分享如何培養課外活動興趣、如何幫助在大學申請過程中取得優勢、以及申請大學的經驗分享。

另外，世界日報為支持青年學子，在每場研討會播出後將舉辦抽獎活動。凡是報名並參加線上講座的民眾，皆有機會抽得Apple iPad、Airpods、Subscriptions of mental health and wellness app、及麥當勞現金禮卡等獎品。機會難得，請從速報名bit.ly/educationwj2021。

第一場2021麥當勞線上教育研討會，將於9月18日(六)下午2:00 PM–2:30PM，以首播方式於世界新聞網、世界新聞網YouTube頻道同步播出，歡迎關心教育的華人家長以及子女共同上線觀看，以取得更多的教育、升學資訊。詳細活動資訊及第二、三場教育研討會詳細內容，請關注世界新聞網，或請洽: 718-746-8889分機6361諮詢。