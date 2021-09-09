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大衛•彼德森律師專業詳析9/11受害賠償 免費咨詢

紐約訊

專辦9/11索賠案件的大衛•彼德森律師（David M. Peterson, P.C.）日前透露，9/11受害者賠償基金（VCF）最新公佈兩個申辦截止日期，敬請申報人注意遵守。彼德森律師又説，多數的索賠需要提出世貿中心健康計畫（WTCHP）證明。那些在2019年7月29日之前取得WTCHP健康證明的人之申報9/11賠償截止日期為2021年7月29日；而那些尚未取得WTCHP健康證明者，其申請9/11賠償截止日期是在提出健康證明之後的兩年。大衛．彼德森律師提供免費諮詢。

雖然沒有任何東西可以彌補失去親人的損失與痛苦，然而VCF的賠償卻可望減輕因為這種損失所帶來的經濟負擔。那些家人或朋友因9/11直接間接影響而在2019年7月29日之前去世，申請截止日期是2021年7月29日。如果你的親人因9/11相關的情況在2019年7月29日之後去世，截止日期是那人去世之後的兩年。

除了賠償以外，你也有可能有資格拿到世貿中心提供的免費醫療，即WTCHP提供的9/11相關情況的檢查和監測。目前，多數的癌症患者都有資格取得治療和證明，包括多數常見的癌症，諸如肺癌、乳癌、前列腺癌、白血病、淋巴癌、甲狀腺癌和腸癌。這些病況和是否因而無法工作或減少工時，都會影響賠償金額。

2001年9/11恐怖襲擊以後，曼哈頓下城深陷有毒環境長達數月之久，隨後該區域的人們罹患包括癌症、呼吸和慢性咳嗽等各種疾病。2010年的詹姆斯澤加9/11健康和賠償法案以及2015年的再授權法案（合稱「澤加法案」）明文規定2001年9/11襲擊的受害者，有權申報並可能得到9/11相關的健康問題醫療照顧和經濟賠償。

要符合資格索賠，無需是災區救難人員或志工，只要是堅尼路以南的居民和工作人員，也包括暴露區的學生和經常來訪的人員即可申報。換言之，如果在9/11事件之後不久，花了相當多的時間待在堅尼路以南，並出現9/11相關疾病，你就可能有資格拿到賠償。

雖然9/11賠償基金原先設立的時候，不要求索賠者提出法律控告才可取得賠償，但還是建議聘請律師向VCF申請索賠，因為VCF的政策和程式非常繁瑣和令人困惑，並經常到達難以承受的地步，加上VCF的規則和截止日期也經常更改，令人難以適從。

數十年來，大衛•彼德森律師代表人身傷害的受害人爭取權益。他的辦公室恰巧位於9/11重災區，受到恐襲直面波及，不但影響了該律師樓，也直接涉及他們的朋友、鄰居和同事。該律師樓對9/11事件與受害人站在一起感同身受，接到非常多的9/11案件，每天都在加緊趕工處理，協助受害人申請完整索賠，並已成功為9/11受害者和他們的家人爭取到澤加法案賠償。

多數9/11澤加VCF索賠律師是根據美國國會批准的結果來收費。客戶不會在任何時候收到帳單，而律師只有在索賠成功以後拿到支付款項。客戶要知道，9/11索賠不同於一般訴訟或勞工傷殘索賠。如果你有任何關於你自己或親人是否符合資格申報9/11賠償的問題，請立即致電該辦公室，電話：（212）430-6352，講國語、粵話和福州話。辦公室佔有地利之便，靠近唐人街，即紐約市下城百老匯大道65號17樓（65 Broadway, 17th Floor, New York, NY 10006）。請注意，因為Covid疫情，辦公室暫時關閉，採取遠端工作，一切業務照常進行。

免責聲明：本文不是法律或醫療建議，純屬教育大眾目的。閱讀本文不會建立律師與客戶之間關係。

癌症 工作 紐約市

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