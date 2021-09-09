紐約中華國際貿易公司「思工作室」對外開放

設計師Olivia SuChen攝於公司。

位於紐約 曼哈頓中城百老匯大道與32街口的思工作 室(SI’S Studio)，是創始於1985年的紐約中華國際貿易公司旗下公司之一。36年來，企業投資跨越國際，產品享有盛譽。此次思工作室對外開放，將為大家展示薈萃企業菁華的金銀飾品和各類珠寶。該公司此次還將展示設計師Olivia SuChen最為擅長的動漫繪畫和彩繪陶瓷藝術品。

巧奪天工的設計，豐富地運用了手工拉絲、雙面切割、多層交疊、點彩等工藝，使金飾產生耀眼的璀燦光芒。在成色及顏色上，有k金、純金、純金銀、黃金、白金及紅金，多色彩的搭配不僅體現出顏色互映的燦爛，也滿足了各類顧客的喜好和消費標準。企業創始至今，已接待了數以萬計的個體消費者和大型團體，歷年來擁有旗下企業8處，被稱為「5大道的金字招牌」。思工作室陳設優雅，具有濃厚的藝術氣息及舒適的氛圍。

為回饋廣大忠實顧客對公司珠寶和藝術品的喜愛，思工作室自2021年9月9日起，每周1、3、5，下午2點至7點對外開放，此時段內，所有產品以批發價零售。最先4名購物滿2500元的顧客，可獲得手工刺繡花鳥首飾大荷包1只、純銀色錫幣20枚。思工作室廣告請見2021年9月9日世界日報A5版。

地址：39 West 32nd Street, 6 FL, New York, NY 10001。可搭乘地鐵 B、D、F、M、N、Q、R、W車到34 Street Herald Sq.站下，從32nd Street & Broadway NE Corner出口處出站，走路1分鐘即可到，工作室對面有大型停車場。工作室電話：212-630-3666；傳真：212-630-1669；電郵：[email protected]，[email protected]。