美東越棉寮在布碌崙華社舉辦返校日活動受到歡迎

美國民眾安全服務隊(美國民安隊)暨美東越棉寮華僑社區中心日前在布碌崙班森賀的華人社區服務中心協辦下，主辦了一場熱鬧的「返校日」活動。

美國 民眾安全服務隊(美國民安隊)暨美東越棉寮華僑社區中心日前在布碌崙 主辦了一場熱鬧的「返校日」活動，由班森賀的華人社區服務中心協辦。現場由安保健康保險 派發學童文具用品及防疫物資，並提供健康保險咨詢。同時，美東越棉寮華僑社區中心免費提供網上學習英語課程班和長者福利服務，受到社區居民的熱烈響應及歡迎。

主辦方的美國民眾安全服務隊(美國民安隊)暨美東越棉寮華僑社區中心總監楊大衛指出，此次社區活動由該社區中心提供教育課程及耆老福利，又由安保健康保險免費贈送學童返校便利袋、文具用品、水壼、防疫物資淨手液與環保購物袋等，旨在加強布碌崙華人社團及社區居民的團結與聯繫，兼且關懷快將開學的學童與長者家庭的福祉。

出席這次盛會的尚有競選第47選區市議員的民主黨參選人李凱健(Ari Kagan)。他特地前來向華社拜票，支持亞裔社區及增強警力打擊罪案、反對仇亞犯罪，並提出優質教育及道路交通安全等政見。當天短短兩小時內，已有超過260多人踴躍參加，場面火熱盛大，計有民主黨代表唐鳳巧、崔馬克市議員代表馮麗華、社區名人羅添福博士、華社總裁吳燕珊等到場派發贈品，得到在場居民高度讚揚及鼓勵，切盼各機構多多留意班森賀學童與僑胞需要，給予及時幫助與支援。

有關問題，可與美東越棉寮華僑社區中心聯繫。地址: 曼哈頓下東城科西街172號二樓(近華埠，即170 Forsyth St, 2nd Fl, NY, NY 10002)；電話: 212-253-1532；網址: www.isacc-ny.org；電郵: [email protected]。布碌崙華人社區服務中心，地址：班森賀O大道124號；電話: 718-975-0955。安保健康保險地址: 華埠包厘街87號；電話: 1-800-274-2950。