物流 -- 鏈接商品由產地到消費運輸/倉儲 /配送合而為一 並進行查詢監控

全美full truckload, 一提多卸，多提一卸。

物流公司(Logistics Company)是指從事物流行業的公司，負責集貨、理貨、庫存、配送……等，扮演在供貨商與零售業者之間，經營物流相關的運輸、倉儲、配送等行業的公司。物流是指為了滿足客戶的需求，以最低的成本，通過運輸等方式，實現原材料、半成品、成品或相關資訊進行由商品的產地到商品消費的計畫、實施和管理的全過程。

●業務流程

從客戶處接受運輸發送計畫，根據送貨方向，重量、體積、統籌安排運輸並依客戶要求按時準確到達指定卸貨地點。

●物流公司分類

根據物流公司以某項服務功能為主要特徵，並向物流服務其他功能延伸的不同狀況，劃分：運輸型物流公司、倉儲型物流公司和綜合服務型物流公司。

●運輸型物流公司

1.以從事貨物運輸業務為主，包括貨物快遞服務或運輸代理服務，具備一定規模；2.可以提供門到門運輸、門到站運輸、站到門運輸、站到站運輸服務和其他物流服務；3.企業自有一定數量的運輸設備；4.具備網路化資訊服務功能，應用資訊系統可對運輸貨場進行狀態查詢、監控。

●倉儲型物流企業

1.以從事倉儲業務為主，為客戶提供貨物儲存、保管、中轉等倉儲服務，具備一定規模；2.企業能為客戶提供配送服務以及商品經銷、流通加工等其他服務；3.企業自有一定規模的倉儲設施、設備，自有或租用必要的貨運車輛；4.具備網路化資訊服務功能，應用資訊系統可對貨物進行狀態查詢、監控。

●綜合服務型物流企業

1.從事多種物流服務業務，可以為客戶提供運輸、貨運代理、倉儲、配送等多種物流服務，具備一定規模；2.根據客戶的需求，為客戶製訂整合物流資源的運作方案，為客戶提供契約性的綜合物流服務；3.按照業務要求，企業自有或租用必要的運輸設備、倉儲設施及設備；4.企業具有一定運營範圍的貨物集散、分撥網路；5.企業配置專門的機構和人員，建立完備的客戶服務體系，能及時、有效地提供客戶服務；6.具備網路化資訊服務功能，應用資訊系統可對物流服務全過程進行狀態查詢和監控。

按照物流公司是自行完成和承擔物流業務，還是委託他人進行操作，還可將物流企業分為物流自理公司和物流代理公司。物流自理公司就是常說的物流公司，它可進一步按照業務範圍進行劃分。物流代理公司同樣可以按照物流業務代理的範圍，分成綜合性物流代理公司和功能性物流代理公司，功能性物流代理公司包括運輸代理公司（即貨代公司）、倉儲代理公司（倉代公司）和流通加工代理公司等。

按照物流公司所服務產品的溫度要求來劃分：常溫物流公司和冷櫃物流公司。常溫物流公司是所從事的物流對象：即物品，對溫度沒有特殊要求，按照自然界的自然溫度就可以進行運輸、儲存、配送、加工等操作。冷櫃物流公司從事的物流服務物件-即物品對溫度有一定要求，一般溫度都比較低，最低溫度有的甚至達零下幾十或上百℃（比如疫苗、精子庫），不同的物品有不同的溫度需要，才能保證物品保持完好如初。

服務全美國 地區的東西方物流公司，是專業紐約 碼頭拉櫃，全美冷櫃和普通等貨櫃運輸。該公司的卡車提供全美跨州運輸。該公司是全美貨運經紀人，且有倉庫可供存放貨物和轉運。

項目包括1.貨運代理；2.整車發貨；3.物流&倉庫；4.海運；5.亞馬遜FBA倉庫送貨。

內容為1.全美full truckload，一提多卸，多提一卸；2.紐約碼頭貨櫃運輸，淘箱轉運；3.紐約空運提貨送貨服務；4.美國境內貨櫃運輸(dry van)或冷櫃(reefer trailer)平板櫃、特殊櫃型；5.中國越南 馬來西亞各個港口海運到美國；6.二十萬sq.ft倉庫可供存放和轉運。

其他服務還包括：為你找回頭車、卡車上都有GPS，隨時諮詢卡車的運輸情況。

部份資料提供：東西方物流公司