中秋促銷 Coway贈品$440韓國CUCHEN壓力電飯鍋

價值$440的CUCHEN壓力電飯鍋是COWAY家電9月促銷的贈品。

世界著名的韓國環境家電品牌「Coway」9月四大促銷活動，配合一年一度的中秋節：一、第一次租賃或以舊換新Coway產品：冷熱淨水器、空氣淨化器、軟水機、智能便座、美腿足療機等任二台，獲贈價值$440的CHCHEN壓力電飯鍋一套，優惠活動將於9/28截止。二、新客戶租賃淨水器6年，減免3個月租賃費用(10、11、12月)。三、一次性購買空氣淨化器／智能便座，買一台9折；買二台85折。四、暢銷新品：美腿足療機特價$549（原價$599）。

Coway淨化水由韓國生活家電第一品牌Coway USA自行研發生產。是美國 水質協會（WQA）和美國家電業協會（AHAM）官方會員之一。在韓國水質淨化、空氣淨化和衛浴行業內始終占據首位。是韓國最大的環境家電企業，也是世界上最大的環境家電企業之一。

Coway韓國環境家電，位居亞洲最具潛力企業前50位，是世界上僅有的擁有R/O逆滲透膜和R/O逆滲透水過濾技術的五家公司之一，水淨化品獲得國際認證，包括「金印獎」、美國國家科學基金會頒發的NSF認證、TUV頒發的ISO9001和ISO14001認證，Coway大部分空氣淨化器都獲得過英國過敏 協會頒發的認證。

現在的小家電功能越來越多元和方便，提升生活品質的同時還能帶來幸福感Coway空氣淨化器是兼俱顏值跟內在的空氣淨化器。Coway經實驗證實之醫療級GREEN HEPA濾網，濾除99.97％空氣中過敏原、流感病毒、PM2.5、黃金葡萄球菌、黴菌等。

Coway空氣淨化器一直都是人氣商品，其前置靜電濾網能去除大顆粒灰塵、頭髮、寵物毛，同時，抗菌中置濾網能夠去除徽菌。HEPA 濾網能去除微小粉塵、甲醛等。更重要的是，Coway空氣淨化器的RBD等離子，抗菌催化系統能產生健康的負離子團。其智慧偵測自動運轉有如下功能：1.GREEN HEPA濾網可99.97%過濾小至PM0.3懸浮微粒；2.負離子清淨功能；3.智慧節能模式 (最低僅不到5W)；4.具家具概念設計，不破壞空間美感；5.市售物理性過濾同級最輕薄機種；6.情境式空氣品質監測燈；7.智慧微塵偵測器 (可個人化調整敏感度)；8.極低運轉噪音；9.前蓋打開電源自動關閉安全裝置。如果出遊一陣子回家（會關機器），一進家門聞的是非常清新乾淨的室內香。

受到僑胞歡迎的小家電還有COWAY智能便座，是採用全球首創納米陶瓷殺菌材料製成，不銹鋼雙噴頭抗菌便座，對大腸桿菌、綠膿桿菌、葡萄球菌有99.9%殺菌功能，瞬間加熱自來水方式，降低電消耗，更科學和更衛生。不僅在設計上，材料使用上也有了新的突破，領先了行業的標準。

其最新功能包括：一、更衛生，殺菌材料製成的納米陶瓷濾芯在濾淨過的純淨水流中包覆活躍的氣泡，可徹底清洗不易清潔的地方。沖洗後，噴嘴將自動噴射3秒鐘。確保噴嘴的清潔。永久篩孔型過濾器預先清潔水流，從而在水流的最初階段就有了徹底的清潔。二、更舒暢，COWAY獨創的四路閥門系統，創造從線性到寬幅的三種不同水流噴灑角度，搭配個人的喜好調整三個階段的水流強度，使人的如廁更舒暢。將氣泡打進水流，使水流更加柔和。水壓的控製可以依個人的需要進行調節，確保清潔力道的正確平衡及舒暢。三、更科學，不鏽鋼雙噴頭，男女分別使用，有「臀部清洗」和「女性專業清洗」，噴嘴位置五級調節。

Coway紐約 展示中心地址：209-45 Northern Blvd, ＃110, Bayside, NY 11361；電話：929-274-6288。