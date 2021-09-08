法拉盛法林頓大廈全新豪華公寓出售15年減稅計劃

法林頓大廈全新豪華公寓15年減稅計劃，由世界著名設計師Andres Escobar精巧建築設計。

由世界著名設計師Andres Escobar精心設計的法林頓大廈，位於法拉盛的全新豪華公寓，除了坐擁法拉盛的便捷生活機能，還能享受360°樓頂休閒空間，可了望曼哈頓 & 皇后區全景，多個公共露臺配備綠植園藝及休閒設施。法林頓大廈全新豪華公寓，可享15年減稅計劃，歡迎各界參觀。

法林頓大廈是美國 著名地產建造商世紀集團的又一傑作，聘請世界著名設計師Andres Escobar精心設計。大樓共由三部分組成：樓下商鋪大部分已出租，將開設酒莊、餐廳、零售店等高級店鋪。2-7樓為福朋喜來登酒店，提供210間客房，酒店設有游泳池、健身 房、酒吧和餐館。8-15層為100間高檔住宅公寓，每個單位都配有德國名牌Bosch洗衣機、烘乾機，冰箱、洗碗機、抽屜式微波爐、義大利名牌 GD Arredamenti廚櫃、意大利名牌Bertazzoni爐頭及排氣裝置。

大樓時尚的落地玻璃幕牆，全隔音設計及建材LATCH智能鎖系統，即可視對講系統。浴室配備加熱地磚，每套公寓配備1+陽臺、露臺。大樓設有健身房、BBQ燒烤爐、186個車位和15台電動汽車Super charger。超低維持費約$0.5 / sqft，每月維持費包含：地稅、管理費、冷水、熱水、煤氣，大樓設施和居民專享高級健身會所使用權，包括室內游泳館、室內遊戲場所、自行車間、會議室、宴會廳等。

法林頓大廈的福朋喜來登酒店己經開幕，豪華公寓也出售中，可即時過戶交房。全方位專業管理公司負責管理。美國世紀集團是紐約 本地經驗豐富的地產開發公司，創始人徐家鵬（George Xu）先生致力於房地產開發二十多年。迄今為止，世紀集團的房產遍及紐約皇后區以及布魯克林區，所開發項目包括別墅、住宅、商住兩用房以及酒店項目。世紀集團在紐約地產領域有著舉足輕重的地位。

銷售中心地址：法林頓大廈豪華公寓33-66 Farrington St, Flushing, NY 11354，歡迎預約參觀；電話：917-880-3330；網站：farringtonny.com；電郵：[email protected]。