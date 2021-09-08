我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Theranos詐騙案將開審 創辦人1.35億元豪宅曝光

補強針怎麼打？誰能打？科學意見不一 還有道德問題

有些紐約民眾可享$0計劃月費健保 聯合健保提供協助

紐約訊

紐約州贊助推出的醫療健保「基本健保」計劃(Essential Plan)含$0計劃月費及更多福利，為紐約州民眾提供更好的醫療保障。只要閣下為19至64歲、居住在紐約州、不符合資格申請政府醫療補助(Medicaid)或兒童健保計劃(Child Health Plus)、家庭年收入低於$53,000(以4人家庭為例)者，便可以隨時投保。

這項每月$0保費計劃除可獲得基本健康福利、所有計劃包含牙科和視覺福利外，還有門診、住院、處方藥承保、急診護理、無自付扣除金、專科醫生無需轉介、健身房(每個計劃年度可獲得高達$400的報銷金額。每六個月期間，若到訪健身中心至少50次，便可報銷$200。)等福利。

歡迎聯絡服務華裔社區將近30年的聯合健康保險，華語服務專線1-800-632-6311，由經驗客戶服務代表為您解答疑問。聯合健康保險資訊中心辦公時間：周一至周五上午9時至下午5時。

曼哈頓(華埠)

- 堅尼路161號 (CP先進醫學X光中心旁)

- 東百老匯35號

皇后區

- 法拉盛羅斯福大道136-02號 (新世界商城旁)

布碌崙

- 八大道6402號G-107室 (錦龍大廈)

- 86街2343號 (新眾成食品公司旁)

欲了解更多健保相關或健康生活資訊，請關注微信號「聯合健保」或瀏覽聯合健康保險網站：uhcAsian.com；或瀏覽州政府健康局網站：nystateofhealth.ny.gov。

紐約州 健保 福利

上一則

圖輯╱拜登抵紐約皇后區勘查災情

下一則

對抗仇恨犯罪 啟揚中心辦防身術培訓

延伸閱讀

拜登抵紐約 勘查紐新災情

拜登抵紐約 勘查紐新災情
霍楚下令：紐約職場防疫 雇主有責

霍楚下令：紐約職場防疫 雇主有責
世界新聞網推「年近65紅藍卡專題」提供醫保資訊

世界新聞網推「年近65紅藍卡專題」提供醫保資訊
紐約至孝篤親公所 慶中秋、迎國慶

紐約至孝篤親公所 慶中秋、迎國慶
達美航空未接種員工 健保月費加收200 每周須檢測一次

達美航空未接種員工 健保月費加收200 每周須檢測一次

熱門新聞

紐約曼哈頓28街地鐵站災情慘重。（取自Insider Paper推特）

影／歷史性豪雨...白思豪：紐約進入緊急狀態 不要出門

2021-09-02 00:15
法拉盛Peck大道一棟公寓樓的地下室內，一家三口因豪雨無法逃出，在雨水中浸泡一夜才被警方發現；前排左二起為顧雅明與孟昭文。(記者牟蘭／攝影)

大水灌紐約 華人一家三口成浮屍

2021-09-03 01:22
圖為2日在紐約狄根少校高速公路(Major Deegan Expressway)上淹水，車輛動彈不得。美聯社

美東至少46死 新州多達23人 艾妲強降雨 500年一遇

2021-09-02 21:40
王先生居住的地下室因雨水灌入，已無法居住。(記者牟蘭／攝影)

外賣郎住處被淹 躲過死劫…慘見鄰居三口喪命

2021-09-04 09:14
99撈化店收到通過網絡下單的兩份炸紫薯條的訂單，上面留言「幫我報警，我家有歹徒」。（林里舉提供）

布魯克林8大道中餐館 外賣訂單驚現「幫我報警」

2021-09-06 08:50
冷鴻升一家三口居住的樓宇在事發後被查封。（記者張心／攝影）

一家遭滅頂 友人憶冷鴻升：有才學不得志 落魄拾荒

2021-09-07 02:27

超人氣

更多 >
全球首富貝佐斯傳砸數百萬元 祕求長生不老藥

全球首富貝佐斯傳砸數百萬元 祕求長生不老藥
氣炸鍋退燒？行家點名1家電：功能一樣卻更便宜

氣炸鍋退燒？行家點名1家電：功能一樣卻更便宜
教堂山北卡大研究室 遭中國指控為COVID-19起源

教堂山北卡大研究室 遭中國指控為COVID-19起源
Delta高峰已過 新變種Mu來勢洶洶 已49州見毒蹤

Delta高峰已過 新變種Mu來勢洶洶 已49州見毒蹤
被中國封殺第11天 鄭爽IG發聲：我在一直都在

被中國封殺第11天 鄭爽IG發聲：我在一直都在