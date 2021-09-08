有些紐約民眾可享$0計劃月費健保 聯合健保提供協助

由紐約州 贊助推出的醫療健保 「基本健保」計劃(Essential Plan)含$0計劃月費及更多福利 ，為紐約州民眾提供更好的醫療保障。只要閣下為19至64歲、居住在紐約州、不符合資格申請政府醫療補助(Medicaid)或兒童健保計劃(Child Health Plus)、家庭年收入低於$53,000(以4人家庭為例)者，便可以隨時投保。

這項每月$0保費計劃除可獲得基本健康福利、所有計劃包含牙科和視覺福利外，還有門診、住院、處方藥承保、急診護理、無自付扣除金、專科醫生無需轉介、健身房(每個計劃年度可獲得高達$400的報銷金額。每六個月期間，若到訪健身中心至少50次，便可報銷$200。)等福利。

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