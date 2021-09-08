兆隆資本紐約長島市Athena LIC公寓舉辦開工儀式

該幢9層精品式商住建築，共有51個住宅單位和4個零售空間，預計2023年初竣工。

兆隆資本最新地產開發專案Athena LIC開工奠基儀式日前於紐約長島市 舉行。Athena LIC是一座9層精品式商住建築，將包含51個住宅單位和4個零售空間，預計於2023年初竣工。該建築位於長島市Hunter’s Point區42路27-20號，地理位置絕佳。周邊餐飲娛樂場所眾多，除步行距離至地鐵站可選搭八條線路鐵外，住戶還可選擇多種交通工具(如渡輪等)往返曼哈頓、布魯克林和皇后區。

2020年，兆隆資本在以1,550萬元收購了計程車計價器製造商Pulsar Technology Systems位於Hunter's Point的工業大樓，並計畫將其改造成Athena LIC公寓專案。兆隆資本創始人劉宇表示：Athena LIC項目的使命是為住戶提供無與倫比的生活品質。「在Athena LIC，奢華與舒適兼具，完全滿足您對高品質生活的期待。」

Athena LIC專案投資 者Carol Luo表示：「我選擇Athena LIC項目，是因為我相信它的內在價值。對我而言，最具說服力的一點是其優越的地理位置，這是探索房地產機遇的首要考慮因素。其次，開發商在選材和設計時始終遵循最高標準。基於這兩個原因，我相信我的投資有很大的升值潛力。」

長島市是紐約發展最快的社區之一，被Niche.com評為「紐約最宜居之地之一」。在過去十年裡，長島市的人口增長速度比整個紐約市 快3倍，而就業崗位增長速度則是紐約市的兩倍多。充滿活力和自由的文化、越來越多科技企業的入駐、15條公交線路和8條地鐵線路、數步之遙的輪渡(可前往曼哈頓中城)、高人氣酒吧和餐廳、以MoMA PS1為代表的藝術博物館和Hunter’s Point South Park佔地11英畝的海濱開放空間，所有這些使長島市成為一個充滿活力的生活和工作之地。

2017年成立於紐約市的兆隆資本有限公司(ZL Capital LLC)，致力於美國一級地產市場的投資和開發。它由擁有多年房地產私募股權管理經驗的專業人士組成的團隊，通過開展詳細的盡職調查和評估，對旗下項目進行篩選和監控，確保投資人的資金安全以及每一個項目的成功。儘管新冠疫情導致經濟低迷，兆隆資本作為聯合開發商，仍於2020年完成Nexus LIC的10層住宅和辦公綜合建築，包含32個住宅單位和2個商用空間，其所有住宅單位在2020年11月上市後三個月內即售罄。

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