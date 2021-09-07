現代汽車2022 Santa Fe榮獲IIHS「最佳安全首選+」大獎

IIHS安全大獎數量排名，顯示現代與Genesis在業界並列第一，配備可選的前方防碰撞功能以及特定大燈時，十五款現代與Genesis的車型獲得了最佳安全首選(TSP)或是最佳安全首選+(TSP+)的評級。現代汽車至今獲得的IIHS安全大獎數量在業界並列第一。

現代汽車 的2022 Santa Fe榮獲了公路安全保險協會(IIHS)最佳安全首選+(TSP+)大獎。Santa Fe因滿足了IIHS的所有六項耐撞性評估以及改進了在2021年七月後製造車輛的大燈性能而獲得認可。現代汽車所有的休旅 車產品皆有IIHS TSP或是TSP+的殊榮。隨著2022 Santa Fe的獲獎，現代和Genesis現總共獲得15個IIHS安全大獎，為業界產品安全中的領導品牌。

北美現代汽車首席安全官Brian Latouf表示：「安全對於現代汽車是一個至關重要的議題。我們SUV陣容中的每輛車型都獲得了IIHS最佳安全首選或最佳安全首選+的殊榮，這就很好地證明了這一點。通過現代汽車的研發部門以及位於阿拉巴馬州製造廠的共同努力，我們得以提高Santa Fe的LED大燈性能，進而通過IIHS的嚴格測試。我們對於2022 Santa Fe榮獲TSP+大獎，以及現代汽車在車輛安全評級上的領先地位感到非常驕傲。」

要獲得IIHS Top Safety Pick+的評級，車輛必須在所有六項IIHS碰撞評估測試中獲得良好的評級，其中包含駕駛人側前部、乘客側前部、前方中部、側方車頂強度，以及頭枕測試。此外，獲獎車輛必須配備在車輛對車輛以及車輛對行人評估中獲得高級或卓越評級的前方防碰撞系統，以及在所有級距配備獲得良好或是可接受評級的大燈。

IIHS發言人Joe Young表示：「在2021年七月之後生產的2022 Santa Fe車型獨家配備了獲得良好或是可接受評級的大燈。Santa Fe還配備了在車輛對車輛以及車輛對行人測試中獲得卓越評級的標準前方防碰撞系統。」

在炎熱的夏季，請與現代汽車、美國 國家公路交通與安全管理局(NHTSA)以及交通部(DOT)一起參與旨在預防兒童中暑的公共計畫Look Before You Lock。

假如有其他人會開車載您的孩子，或是您的日常生活中發生了變化，請務必確保您的孩子順利抵達目的地。您可以在此處找到NHTSA兒童中暑預防計畫的相關資料。

安全提示：開車時請繫好安全帶！安全帶每天都在挽救無數的生命。對於所有兒童乘客，請每時每刻都繫好安全帶，並使用適當的約束裝置。

北美現代汽車專注於「人類進步」以及智能代步解決方案。北美現代汽車為美國的消費者提供了充滿高科技功能的汽車、休旅車以及電動車陣容。在2020年，北美現代汽車的820家經銷商在美國總共銷售了超過六十二萬輛車，其中近半是在現代汽車阿拉巴馬製造廠生產。請至www.HyundaiNews.com查詢更多相關信息。