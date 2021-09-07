品回家月餅，寄千裏相思，家書傳情，好禮相贈。

月滿中秋，人們以月之圓，期待人之團圓。2020年，新冠疫情 瞬間席捲全球，距離雖阻隔了擁抱，但卻讓想念更濃、更深。愛，跨越千山萬水，是疫情和距離都隔絕不了的。“回家系列”和“元童系列”月餅，亞馬遜及全美各華人超市 均有銷售。有你熟悉的兒時味道，也有別致的新口味，同一輪圓月下，品嘗一口月餅，味蕾瞬間回到了故鄉。

傳統的五仁月餅和雙黃白蓮蓉月餅一直是當仁不讓的經典款。“回家”五仁月餅用大量的核桃仁、欖仁等，將乾果香氣發揮到極致，越嚼越有味。雙黃白蓮蓉月餅選用了流油起沙的鹹蛋黃，粒粒飽滿，純湖南湘蓮製作，綿密細膩。流心奶黃，是近些年來最受歡迎的中秋月餅口味之一，軟糯香甜、蛋香濃郁，無需微波爐預熱即可自然流心。“其樂也融融，其樂也泄泄”，與我們最愛的人們，一同祝願美好未來。

年年歲歲花相似，歲歲年年人長久。中秋的花前月下，我們需要一點與過往不同的新穎，與親密的人分享。今年我們推出了“元童”流心陳皮紅豆沙月餅及流心松露奶黃月餅禮盒。陳皮是東方的傳統食材，越陳越香，廣東人視若珍寶，“元童”挑選十年以上的新會老陳皮入餡，柑香沁入心脾。廣式老寶“陳皮”和“相思“紅豆，把遊子的思念融入圓圓的餅中。“高深莫測，貴如黃金”，彼得·梅爾在《普羅旺斯的一年》裏描述松露的珍貴。“元童”選擇來自義大利 的香醇黑松露醬，將它製成流心，使之與濃香奶黃餡融合；巧克力餅皮的加入，使得內餡的甜蜜和醇香中帶來微苦感覺，低調沉靜中盡顯尊貴內涵。

除了月餅，“元童”什錦蛋黃酥也是過節伴手禮的佳選。我們在醃制入味的新鮮鹹蛋黃之外裹一層Q彈日式雪媚娘，層次分明，鹹甜交織，豆沙、蓮蓉、香芋三種經典口味，酥、綿、糯、沙，讓人難以忘懷，紅色錦鯉封套設計，節日氛圍滿溢，典雅又大氣。

月亮圓了又缺，一輪又一輪，但最圓的月亮永遠在家的視線範圍內。回家吃一塊甜甜的月餅，是久遠的傳統，也是一代代情感的傳承。

去年，我們在《回家》月餅中放入了一封封家書，讓美味的月餅承載著真摯的感情，慰藉想念的心。今年中秋，邀您共寫家書，將愛傳遞，讓所有的愛與祝福化作兩個字：回家！

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