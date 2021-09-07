世界新聞網推「年近65紅藍卡專題」提供醫保資訊

世界新聞網健康欄「年近65紅藍卡專題」提供醫保資訊。

若想確保在長久晚年生活有安全保障，建議年滿65歲的長者在退出職場前，需提前進行醫療保險健康計畫。世界日報從7月初至10月6日，與帝國藍十字藍盾健保 公司合作，每周三於世界新聞網「健康」類別下「年近65紅藍卡 專題」，提供完整聯邦醫療保險 資訊，歡迎民眾上網查詢： https://bit.ly/turningto65。

「年近65紅藍卡專題」詳盡說明如何申請聯邦醫療保險計畫(Medicare, 俗稱紅藍卡)。民眾可提前知道如何參加紅藍卡A部份及B部份，並獲得醫療或處方藥承保計畫的福利。若發現自己滿65歲但不想退休並繼續工作的話，仍然可申請紅藍卡，且還會因自己所處公司的員工人數，有不同申請辦法。另外， 若未即時在滿65歲符合資格時申請紅藍卡的民眾，也可以隔年的年初進行申請，但可能會支付較高保費。

關於傳統紅藍卡「住院承保及相關費用」、「住院及門診費」也是民眾應特別留意的項目。病患可能會因看診頻率過高，而需支付部份或全部費用。建議在看診前，要事前先詢問醫師，紅藍卡有無承保，避免增加更多醫療支出。

9月份主題，將為紅藍卡準備清單、承保資訊及費用做相關說明。主題包括「加入紅藍卡計畫後第一年內的事項清單」、「紅藍卡計畫四個重要資訊」、「紅藍卡優勢計畫如何提供承保」、「紅藍卡優勢計畫費用」，以及「優勢計畫四技巧來選擇合適醫生」等。

「年近65紅藍卡專題」總共推出14篇全方位專題報導，目的是提供想申請但還未申請的民眾，掌握更多紅藍卡訊息。明日(9/8)持續關注紐約地方版新聞，瞭解「紅藍卡計畫四個重要資訊」。民眾可搜尋世界電子報ep.worldjournal.com，觀看每周三紐約地方版或上世界新聞網，點選「健康」類別下「年近65紅藍卡專題」瞭解細節，網址：https://bit.ly/turningto65。

民眾想瞭解更多紅藍卡資訊，帝國藍十字藍盾健保公司提供一對一諮詢服務，可於周一至周五營業時間上午9 點至下午5點至辦公室洽詢，地址：138-31 39th Ave, Flushing, NY 11354)。可在帝國藍十字藍盾健保公司辦公室領取聯邦醫療保險紅藍卡中文手冊，了解更多訊息。