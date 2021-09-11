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八月十五 中秋月兒圓啖月餅 慶團圓 祈祝家人平安

紐約訊
貓山王榴槤冰皮禮盒，餅味濃香。
貓山王榴槤冰皮禮盒，餅味濃香。

八月十五日是中秋節，在這個節日裏人們都在家裏吃月餅，享受一下全家團團圓圓的溫馨。中國古曆法把處在秋季中間的八月， 稱謂「仲秋」，所以中秋節又名「仲秋節」。

中秋晚上，月色明亮皎潔，在外國人這夜稱之為月圓之夜Full moon，我國古人把圓月視為團圓的象徵，故八月十五亦名「團圓 節」。「八月十五月兒圓，中秋月餅香又甜」，這句名諺道出中秋之夜城鄉人民吃月餅的習俗。月餅最初是用來祭奉月神的祭品，後來人們逐漸把中秋賞月與品嘗月餅，作為家人團圓的象徵，慢慢月餅也就成了節日的禮品。月餅象徵著團圓，在節日之夜，祈祝家人生活美滿、甜蜜、平安。

如今，經過了無數歲月的洗禮，月餅文化革新大時代來臨了！2021年香港美心月餅創造了月餅新紀元─美心流心及奶黃月餅系列。

美心多個創新月餅，奪取2021年世界品質評鑑大會Monde Selection金獎，

Monde Selection是獨立的品質研究機構，自1961年成立以來就一直從事消費品的品質評鑒，並以其國際性的品質獎章向消費者展示產品的品質水準。

●美心流心奶黃月餅 (新包裝)

首創流心月餅，獨有「雙重烘焗」，濃滑奶黃夾著甘沙鹹蛋黃，內餡自然緩緩流出，團圓滋味由心回味。並推出全新設計的高貴清雅禮盒，送上與別不同的滋味心思。

●流心四式月餅

一次品嚐四款流心滋味：回味的流心奶黃、馥郁的流心朱古力、醇香的流心焦糖咖啡、芝味重重的流心芝士，呈現截然不同的流心口感，各款流心，盈盈細味。美心獨家月餅流心技術，每款月餅均呈現不同程度的流心口感。建議：常溫下移除包裝後，以微波爐(1000W)加熱5-10秒後盡快享用。

●傳統月餅系列 雙黃白蓮蓉月餅

白蓮蓉清香幼滑，妙配極上鹹蛋黃，傳承中秋味道。白蓮蓉由湘蓮煮成，配上兩個極品鹹蛋黃，皮餡及火候絶佳黃金比例，每個月餅皮薄餡香。雙黃蓮蓉月餅 ，金黃晶瑩的清香蓮蓉，紅潤馥郁鹹蛋黃，入口甘香，回味無窮。

低糖(減糖)蛋黃白蓮蓉月餅、低糖(減糖)松子仁白蓮蓉月餅，以糖醇代替砂糖，適合關注健康人士。

●冰皮月餅 粒粒初雪

粒粒mini，煙韌冰皮配上16款人氣口味，首創將水果融入餅皮之中，帶來冰涼果香滋味。每個只有一口大小，方便食用。包括：楊枝甘露 ─香港受歡迎的長青地道甜品。香甜芒果─用法國芒果果蓉製成餅皮，啖啖芒果肉。芒果栗子─餅皮由法國芒果果蓉製成，餡料加入瑞士進口栗子蓉。紅豆冰─紅豆冰配搭冰皮，充滿香港特色的滋味。士多啤梨─精選士多啤梨蓉做成餅皮，輕盈細膩香甜。藍莓二重奏─採用法國黑莓蓉製成餅皮，甜而不膩。粉紅番石榴杏果─用上荷蘭進口的粉紅番石榴果蓉製成餅皮，煙韌香甜的美味。檸樂味─香港冰室特飲。香港特色白桃─選用白桃果蓉製成外皮，滿滿果香。皇牌綠豆─綠豆香味濃郁。抺茶紅豆─帶微甘的抹茶和紅豆互相融合，增添紅豆香醇甜味和濃郁。夏威夷果仁朱古力─選用法國Cacao Barry可可醬製成餅皮，餡料加入瑞士Lindt朱古力，濃郁朱古力配搭夏威夷果仁，濃而不膩，朱古力味不容錯過。特濃純朱古力 ─選用法國Cacao Barry可可醬製成餅皮，餡料加入瑞士Lindt朱古力，有多重口感，濃而不膩。曲奇妙趣─以甜品化身成冰皮月餅，配上朱古力曲奇，口感豐富。夏威夷果仁芝麻 ─夏威夷果仁配上香酥芝麻，滿載果仁香。芝麻花生─內層花生醬餡料帶有粒粒香脆花生，鬆脆滋味。

●冰皮七星伴明月

經典明月「楊枝甘露」，七小星緊緊相隨，滿足驚喜味美。美心冰皮月餅旗艦禮盒。一盒包含各款最受歡迎的美心冰皮月餅口味，為美心冰皮月餅的旗艦禮盒。

●森雪果園

以歐洲進口水果蓉加入冰皮，果味清新，更驚喜。包括：藍莓二重奏、香甜芒果、楊枝甘露、粉紅番石榴杏果。

●貓山王榴槤冰皮禮盒

選用100%馬來西亞天然樹上完熟貓山王榴槤肉，味道更濃、更香，綿密幼滑，果香濃郁。

●人氣滋選系列 一試難忘

皇牌綠豆─全新綠豆蓉配方，綠豆香味濃郁抹茶紅豆帶微甘的抹茶和紅豆互相融合，增添紅豆香醇的甜味和濃郁。芝麻花生─內層花生醬餡料帶有粒粒香脆花生，鬆脆滋味特濃純朱古力選用法國Cacao Barry可可醬製成餅皮，餡料加入瑞士Lindt朱古力，濃而不膩。夏威夷果仁朱古力─選用法國Cacao Barry可可醬製成餅皮，餡料加入瑞士Lindt朱古力，濃郁朱古力配搭夏威夷果仁。紅豆冰– 紅豆冰配搭冰皮，特色滋味，非嘗不可。

●尊貴燕窩mini 4

Mini冰皮月餅，包含：芒果燕窩─精選印尼燕窩，配以芒果。冰糖燕窩─精選印尼燕窩，配以冰糖。

冰皮月餅，粒粒初雪，首創將水果融入餅皮之中，帶來冰涼果香滋味。
冰皮月餅，粒粒初雪，首創將水果融入餅皮之中，帶來冰涼果香滋味。
美心流心月餅，內餡自然緩緩流出。
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餡料 夏威夷 香港

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