2020年人口普查闡明了國家種族和族裔構成

2020年人口普查闡明了國家種族和族裔的構成。

2020年人口普查 重劃選區資料提供了國家種族和族裔構成的新現狀，這是種族和族裔問題的設計、處理和編碼方面改進的結果。這十年幾乎所有群體都有兩個或兩個以上的種族人口成增長（在文章中稱為多種族人口）的增長特別大（增加了276%）。僅白人人口自2010年以來下降了8.6%。

●亞裔 人口

2020年，1990萬人自我識別為亞裔（占受訪者的 6%），高於2010年的1470萬人（4.8%）。加上受訪者識別為亞裔或與另一個種族群體混合的410萬人。例如，白人或夏威夷原住民 或其他太平洋島民，亞裔或和其他種族組合的人口組成為2400萬人（占總人口的7.2%）。十年間，亞裔人口增加了35.5%。相比之下，亞裔人口與其他種族組合增長了55.5%。

●夏威夷原住民和其他太平洋島民人口

超過一半的夏威夷原住民和其他太平洋島民自我識別為不止一個種族。2020年人口普查中，有689,966人（0.2%）自我識別為夏威夷原住民或其他太平洋島民，高於2010年的540,013人（0.2%）。加上自我識別為與另一個種族群體（如亞裔或白人）混合的夏威夷原住民和其他太平洋島民的896,497人，僅夏威夷原住民或其他太平洋島民或與其他種族混合的人口總數約為160萬人，占總人口的0.5%。

●白人人口

總體上，有2.354億人自我識別為只白人或與另一個種族混合。白人人口2.043億人，占居住在美國總人口的61.6%，而2010年這一數字為2.236億，為72.4%。加上自我識別為白人與非裔或亞裔等群組混合的人口3110萬人，白人或與其他種族混合群組的總人口為2.354億人，占總人口的71%。

●非裔美國人口

自2010年以來，非洲裔美國人的綜合人口量增長了88.7%。2020年，非洲裔美國人人口 (4110 萬）占居住在美國所有人口的12.4%，2010年這個數字為3890萬，所占百分比為12.6%， 十年間美洲印第安人和阿拉斯加原住民組合的人口增加了160%。2020年，美洲印第安人或阿拉斯加原住民人口（370萬）占居住在美國的總人口的1.1%，而2010年為0.9%（290萬）。

●其他種族人口

其他種族人口是第二大單獨或組合的種族群體，占總人口的15.1%。2020年，只自我識別為「其他種族」的人達2790萬人（占受訪者總數的8.4%），這一數字高於2010年的1910萬人（6.2%）。

●多種族人口

2020年，自我識別為多種族的人口比所有種族群體的數量更改都大，從2010年的2.9%（900 萬人）增加到2020年的10.2%（3380萬人）。

2020年最大的多種族組合是白人和其他種族（1930萬）、白人和美洲印第安人和阿拉斯加原住民（400萬）、白人和非裔（310萬）、白人和亞裔（270萬人）以及非裔和其他種族（100萬人）。白人和亞裔人口增加了110萬人，人口規模增加了65.8%。

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