鄧氏中醫中藥調理抑鬱症煩躁失眠等疑難症

鄧氏中醫疑難雜症診所提供免煎中藥，以親手把脈、純正中藥治病調理。

至去年疫情爆發以來，及近期新變異病毒的惡化，抑鬱症患者也攀升至歷史的高位。本以為或許自己只是感冒症狀，檢測後卻發現是新冠肺炎轉陰性或陽性病患者，生活可說是如身處水深火熱之中。對大多數民眾來講，這些情況很容易造成精神上的抑鬱以及焦慮失眠 ，而抑鬱後遺症也是日益有增無減。

鄧醫生指，惡寒、口苦口幹、咽喉卡痰、盜汗煩燥、恐慌心悸、焦慮憂愁、易饑餓胃按痛、脈緊滑略軟、舌質淡暗、苔黯黑舌兩邊兩條白滑沫、睡眠差有時徹夜未眠、血壓中午後升高。這辨證屬中醫傷寒的太陽經證、少陽經證、陽明經證、少陰經證合病，病情複雜患者情緒波動較大。治則：解散風寒、和解少陽、清除內熱、滋陰養心。治方：九味羌活湯、葛根湯、半夏瀉心湯、白虎湯、柴胡加龍牡湯加減主方。方開七劑為一療程。

鄧醫生表示，近期問診的患者居多是情緒焦慮憂愁，甚至有的做了各種西醫檢查，拍片、腦電圖等都沒有問題，也服用過抑鬱症，胃腸科消炎藥等。反而，服藥後發現失眠、耳嗚響加重等。這些都是比較典型的抑鬱後遺症，醫生建議只要辯證思維模式正確是關鍵。而中醫中藥配方治療尤其對人的精神調理是及其安全性的且效果顯著，這就是中醫的特色。

鄧氏中醫位於曼哈頓華埠 和法拉盛 地區設有診所，法拉盛地址：136-30 Sanford Ave #1E，Flushing，NY 11355；曼哈頓華埠地址：90 E. Broadway #2室 （東百老匯大街90號一樓），New York，NY 10002；諮詢電話：917-330-3108。