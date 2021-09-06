我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

勞工節最新數據 全美已400萬確診65萬死 住院逾10萬人

德國駐中大使賀岩 上任2周去世 享年54歲

鄧氏中醫中藥調理抑鬱症煩躁失眠等疑難症

紐約訊
鄧氏中醫疑難雜症診所提供免煎中藥，以親手把脈、純正中藥治病調理。
鄧氏中醫疑難雜症診所提供免煎中藥，以親手把脈、純正中藥治病調理。

至去年疫情爆發以來，及近期新變異病毒的惡化，抑鬱症患者也攀升至歷史的高位。本以為或許自己只是感冒症狀，檢測後卻發現是新冠肺炎轉陰性或陽性病患者，生活可說是如身處水深火熱之中。對大多數民眾來講，這些情況很容易造成精神上的抑鬱以及焦慮失眠，而抑鬱後遺症也是日益有增無減。

鄧醫生指，惡寒、口苦口幹、咽喉卡痰、盜汗煩燥、恐慌心悸、焦慮憂愁、易饑餓胃按痛、脈緊滑略軟、舌質淡暗、苔黯黑舌兩邊兩條白滑沫、睡眠差有時徹夜未眠、血壓中午後升高。這辨證屬中醫傷寒的太陽經證、少陽經證、陽明經證、少陰經證合病，病情複雜患者情緒波動較大。治則：解散風寒、和解少陽、清除內熱、滋陰養心。治方：九味羌活湯、葛根湯、半夏瀉心湯、白虎湯、柴胡加龍牡湯加減主方。方開七劑為一療程。

鄧醫生表示，近期問診的患者居多是情緒焦慮憂愁，甚至有的做了各種西醫檢查，拍片、腦電圖等都沒有問題，也服用過抑鬱症，胃腸科消炎藥等。反而，服藥後發現失眠、耳嗚響加重等。這些都是比較典型的抑鬱後遺症，醫生建議只要辯證思維模式正確是關鍵。而中醫中藥配方治療尤其對人的精神調理是及其安全性的且效果顯著，這就是中醫的特色。

鄧氏中醫位於曼哈頓華埠法拉盛地區設有診所，法拉盛地址：136-30 Sanford Ave #1E，Flushing，NY 11355；曼哈頓華埠地址：90 E. Broadway #2室 （東百老匯大街90號一樓），New York，NY 10002；諮詢電話：917-330-3108。

華埠 法拉盛 失眠

上一則

以為是計程車 紐約女誤上賊車 拒搶遭槍擊

下一則

布碌崙科技高中生 僑校樂當義工

延伸閱讀

紐約歷史級暴雨 市府：受災戶90天內可索賠

紐約歷史級暴雨 市府：受災戶90天內可索賠
男潛入法拉盛教堂毀雕像 警懸賞2500元抓人

男潛入法拉盛教堂毀雕像 警懸賞2500元抓人
馬光祁醫生加入馬宏心臟專科診所

馬光祁醫生加入馬宏心臟專科診所
加拿大紅人歸 法拉盛超強健健康食品店熱銷中

加拿大紅人歸 法拉盛超強健健康食品店熱銷中
健康你我行，助力小商業 「法拉盛健康行」打卡9/3登場

健康你我行，助力小商業 「法拉盛健康行」打卡9/3登場

熱門新聞

紐約曼哈頓28街地鐵站災情慘重。（取自Insider Paper推特）

影／歷史性豪雨...白思豪：紐約進入緊急狀態 不要出門

2021-09-02 00:15
劉必桔與鄭繼香育有二子，分別為七歲及八歲，一家人原本相當幸福。(劉必桔提供)

中國夫妻偷渡來美 疫情下失業 妻壓力過大病逝

2021-08-29 20:59
法拉盛Peck大道一棟公寓樓的地下室內，一家三口因豪雨無法逃出，在雨水中浸泡一夜才被警方發現；前排左二起為顧雅明與孟昭文。(記者牟蘭／攝影)

大水灌紐約 華人一家三口成浮屍

2021-09-03 01:22
圖為2日在紐約狄根少校高速公路(Major Deegan Expressway)上淹水，車輛動彈不得。美聯社

美東至少46死 新州多達23人 艾妲強降雨 500年一遇

2021-09-02 21:40
王先生居住的地下室因雨水灌入，已無法居住。(記者牟蘭／攝影)

外賣郎住處被淹 躲過死劫…慘見鄰居三口喪命

2021-09-04 09:14
劉必桔與鄭繼香感情很好。(劉必桔提供)

中國夫妻偷渡來美 妻壓力過大病逝

2021-08-30 02:30

超人氣

更多 >
謝霆鋒急退加拿大籍 親喊：我是中國人

謝霆鋒急退加拿大籍 親喊：我是中國人
禁止拜登支持者進入的餐廳 生意好到完售緊急關門

禁止拜登支持者進入的餐廳 生意好到完售緊急關門
傳吳亦凡為減刑供出47人 名單全是大咖再爆案外案

傳吳亦凡為減刑供出47人 名單全是大咖再爆案外案
國稅局今年已發1100萬封錯誤補稅信 8成是這類人

國稅局今年已發1100萬封錯誤補稅信 8成是這類人
法拉盛1家3口地下室淹死 喪葬無著

法拉盛1家3口地下室淹死 喪葬無著