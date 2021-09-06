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布朗士區平價出租公寓慕勒住宅接受申請10/25截止

紐約訊
紐約市府最新推出布朗士區平價公寓慕勒住宅供合格者承租。
紐約市府最新推出布朗士區平價公寓慕勒住宅供合格者承租。

紐約市府最新推出布朗士區平價出租公寓「慕勒住宅」(THE MULLER RESIDENCES)，共有35個新蓋單位可供大眾申請。即日起接受郵遞或上網遞交申請書，至2021年10月25日截止，以郵戳或上網紀錄為憑，遲到的申請表概不考慮。

該大樓位於布朗士區，地址是555 NEREID AVENUE, BRONX, WAKEFIELD。有多路公交車輛直通，分別為地鐵2、公車BX39與BXM11。申請入住該禁煙樓宇，不收申請費，亦無經紀佣金。更多資訊訪問官網： www.doe.org。

設備完善的該住宅樓宇，附設單車存放室、社區中心、健身房、洗衣房、保安、樓內住客經理、綠色空間、升降機、自由進出入口，並有樓內社工，為有特殊需要之低收入或曾經無家可歸家庭服務。

該建築依據紐約市房屋維護和開發局(Department of Housing Perservation and Development)之低收入住宅稅金信用額計畫而建。支援性住宅為永久性可負擔住屋，提供樓內支援服務，旨在滿足紐約市最弱勢群體需要，包括曾經無家可歸者以及殘障人士。在支援住宅方面，60%住屋單位專為由市府機構轉介而來的低收入或曾無家可歸的個人以及有特殊需要的家庭所預留。其餘40%單位則供民眾抽籤。本通告所列單位為向大眾公開的住戶。

目前共有35個空餘單位，即統倉單間，以60%地區中等收入(AMI)單位標準，月租$892，一人年收入範圍$3萬583-5萬160；或兩人家庭年收入範圍$3萬583-5萬7300。合乎前述標準的個人或家庭即可申請。合格申請者將會要求符合更多的篩選標準。紐約市居民有優先被選中的機會。大樓保留戶：5% 給行動障礙申請人；2% 給視障或聽障申請人。單位優先：50% 給布朗士區社區委員會12的居民，5% 給市府雇員。

有意申請請上網或郵寄申請表。上網申請，請到http://housingconnect.nyc.gov/PublicWeb/。如索取郵寄申請表，請附回郵信封寄至: THE MULLER RESIDENCES, PO BOX 440, WADING RIVER, NY 11792。每項開發方案限一人提交一份申請表。切勿重覆申請。請勿同時上網及郵寄申請。送出多於一份申請表的申請人，可能會遭取消申請資格。

申請截止後，經由抽籤，挑出部分申請書供審閱。如果你的申請書雀屏中選而又看來合格，你會獲約談，決定你是否合格。約談通常會安排在申請截止日後的2至10個月。到時你需帶文件，證實你的家庭人口、家人身份以及家庭收入。

紐約市 低收入 布朗士

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