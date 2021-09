AARP #StopAsianHate小組支持AAPI 50歲以上長者

AARP邀請多位專家根據數據提出相關調研報告。

AARP虛擬小組的數據關注反亞裔 仇恨問題。成員包括全國亞太裔美國 婦女論壇 (NAPAWF) 研究經理 Drishti Pillai、Stop AAPI Hate 聯合創始人Russell Jeung、加州大學舊金山分校社區衛生系統系教授 Van Ta Park。該小組由AARP協會多元化、公平和包容、亞裔美國人和太平洋島民受眾策略之副總裁 Daphne Kwok 主持。

AARP 執行副總裁兼首席公共政策官 Debra Whitman 致歡迎辭時表示,數據是講述有影響力故事的強大工具。分類數據幫助了解每個社區中真正發生的事情。 AARP 正在並且一直致力於在我們的研究中收集更多關於 AAPI 社區的數據。

討論會由 Van Ta Park 博士開始介紹:COMPASS -「新冠病毒對亞裔美國人和太平洋島民身心健康的影響調查研究。」發現有近一半的參與者 (47.1%) 年齡在 50 歲及以上,Park 指出有關歧視和新冠病毒相關種族偏見的驚人發現。如:五分之三 (60%) 的 COMPASS 參與者表示,在過去 6 個月內經歷了歧視。此外,當被問及新冠病毒流行如何改變了他們的生活時, 41% (34.1%的老年AAPIs)表示他們增加了對種族歧視 的負面體驗(從輕微到嚴重的變化)。59%(50 歲及以上的人佔 44.7%)認為國家對其族裔群體而言變得更加危險。Park澄清說,歧視是指行為和不被善待,而種族偏見是指通常在形式上或與刻板印像或偏見相關的信念和判斷。

Russell Jeung表示,「最感覺不安」的是這班弱勢群體是更容易受到攻擊的。包括:9.9% 未滿 19 歲,7% 超過 60 歲,長者面臨兩倍的人身攻擊(與其他亞裔美國人相比);女性受到攻擊的頻率是男性的兩倍;10% 的亞裔美國人是老年人。亞裔美國人更擔心、更焦慮、更害怕其他美國人對他們的仇恨,而不是一場已經造成超過 60 萬人死亡的流行病。起初,他們擔心大流行,現在更擔心暴力。接種疫苗可為自己對抗疫情,卻不能戴上口罩來保護自己免受種族主義侵害。

Drishti Pillai 分享了更大的研究結果,由哈里斯民意代表 NAPAWF 進行50 歲及以上亞裔美國人和太平洋島民女性的投票和政策優先事項調查(Voting and Policy Priorities of Asian American and Pacific Islander Women 50 and Older) 。該研究著眼於投票模式、政策優先事項、反亞洲人的仇恨和歧視,及 COVID-19 對 50 歲及以上的 AAPI 女性的總體影響。在 AARP 的支持下,是有史以來對 AAPI 50 歲以上女性進行的規模最大的調查,顯示 70% 的人口受到反 AAPI 仇恨和種族主義的影響。Pillai說,我們是美國政治中一個強大的投票團體,但尚未充分發揮其潛力。滿足 AAPI 50-plus 的獨特需求,各個組織必須共同努力,為這個不斷增長的有影響力的群體描繪更真實的畫面。AARP 很榮幸能夠讓 NAPAWF、Stop AAPI Hate 和 UCSF 等組織了解他們努力擴大AAPI 50-plus 的經驗並幫助推動系統性變化。』

AARP #StopAsianHate小組是 AARP 承諾履行全國廣告商協會包容性多元文化營銷聯盟( Association of National Advertisers Alliance for Inclusive Multicultural Marketing )承諾的一部分,該承諾採取立場反對針對亞裔美國太平洋島民社區的仇恨和暴力。了解更多信息,請訪問中文官網chinese.aarp.org或關注AARP樂齡會微信公眾號 。