我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山疫情回落 Mu變種傳染未見更強

長榮「台北-芝加哥」即起停飛 1500名飛行員普篩

紐約第一銀行服務社區33年有成 與社區共繁榮

紐約訊
紐約第一銀行貝賽分行位於皇后區北方大道與Bell大道交接處東北隅。
紐約第一銀行貝賽分行位於皇后區北方大道與Bell大道交接處東北隅。

總行位於法拉盛緬街的紐約第一銀行(Amerasia Bank)，今年歡慶成立33周年並在日前於貝賽成立分行，擴大服務規模，增強服務東皇后區民眾的金融服務能量。新開張的貝賽分行位於北方大道及貝爾大道東北隅，是貝賽地區現階段唯一的華資銀行，交通便利，停車方便，方便長島及東皇后區民眾前來。分行裡除有華語行員外，另有講韓語的行員。銀行業務包括商業及個人存款、商業房貸、個人貸款及保管箱等業務。

1988年成立於法拉盛的紐約第一銀行，是當年三大華資銀行之一，是這三家銀行中至今唯一仍保有原擁有及經營權的銀行。紐約第一銀行當年就因龐大的業績量而營運獲利，於2013年併購佛州邁阿密銀行後，陸續在佛州開設4家分行。至今，連同新開幕的貝賽分行、法拉盛總行及艾姆赫斯特分行，美東地區共有七處營業處。

紐約第一銀行成立33年以來，以保守、穩定的經營理念與社區一起歷經過多次的金融風暴及危機，包括2009至2011年間的金融風暴，並於2011年被權威機構SNL Financial(現為S&P Global Marketing Intelligence)評比為2011年全美小型銀行第一名。該銀行從2009年連續11年被評比為前50強小型銀行，連續第二年被Financial management Consulting評比為紐約州125家銀行中整體表現第一名，並受Bauer Financial連續多年評為最高等級的5星級銀行。之後10多年來，保守穩健的經營風格讓紐約第一銀行贏得多個獎項肯定及佳評回饋。

紐約第一銀行，幫助了眾多初來乍到、不熟悉美國金融規定的新移民，已熟悉的語言協助新舊移民面對不熟悉的金融環境，33年來秉持著「保守經營，穩定成長」、「信用第一，服務第一」的經營理念服務社區，陪伴社區走過歷次的金融危機。在歡慶33周年慶之際，也期許持續以「第一」的精神與社區攜手共創繁榮、同享成功。

紐約第一銀行紐約各分行地址，法拉盛總行：41-06 Main Street, Flushing；電話：718-463-3600；貝賽分行：214-01 Northern Blvd., Bayside；電話：929-548-0100；艾姆赫斯特分行：86-26 Broadway；電話：718-505-0005。官網：https://www.amerasiabankny.com/。

紐約州 法拉盛 佛州

上一則

紐約上州河谷老人院歡迎您

下一則

金融業復甦快 但留美之路依舊艱難

延伸閱讀

紐約街道衛生堪憂 市議員爭取28萬清潔費

紐約街道衛生堪憂 市議員爭取28萬清潔費
法拉盛健康行 打卡集齊印章有獎

法拉盛健康行 打卡集齊印章有獎
迎中秋 亞裔18、19日辦活動展魅力

迎中秋 亞裔18、19日辦活動展魅力
為減少人為接觸 法拉盛敦城堂食用機器人上菜

為減少人為接觸 法拉盛敦城堂食用機器人上菜
「天景豪苑」推出少量全新單位 歡迎約看

「天景豪苑」推出少量全新單位 歡迎約看

熱門新聞

紐約曼哈頓28街地鐵站災情慘重。（取自Insider Paper推特）

影／歷史性豪雨...白思豪：紐約進入緊急狀態 不要出門

2021-09-02 00:15
劉必桔與鄭繼香育有二子，分別為七歲及八歲，一家人原本相當幸福。(劉必桔提供)

中國夫妻偷渡來美 疫情下失業 妻壓力過大病逝

2021-08-29 20:59
圖為2日在紐約狄根少校高速公路(Major Deegan Expressway)上淹水，車輛動彈不得。美聯社

美東至少46死 新州多達23人 艾妲強降雨 500年一遇

2021-09-02 21:40
法拉盛Peck大道一棟公寓樓的地下室內，一家三口因豪雨無法逃出，在雨水中浸泡一夜才被警方發現；前排左二起為顧雅明與孟昭文。(記者牟蘭／攝影)

大水灌紐約 華人一家三口成浮屍

2021-09-03 01:22
劉必桔與鄭繼香感情很好。(劉必桔提供)

中國夫妻偷渡來美 妻壓力過大病逝

2021-08-30 02:30
紐約市各地降下破紀錄豪雨、嚴重淹水，道路也充滿危險情況。(歐新社)

紐約歷史級暴雨 市府：受災戶90天內可索賠

2021-09-02 08:43

超人氣

更多 >
美追加施打新冠疫苗 擬限輝瑞接種者

美追加施打新冠疫苗 擬限輝瑞接種者
颶風致紐約地下室出租問題浮現 白思豪:全面排查立數據

颶風致紐約地下室出租問題浮現 白思豪:全面排查立數據
撩伊朗妹稱50美元隨便睡 中國網紅被判鞭刑坐牢

撩伊朗妹稱50美元隨便睡 中國網紅被判鞭刑坐牢
「快走」夫硬把妻推出車外後 連人帶車被大水沖走

「快走」夫硬把妻推出車外後 連人帶車被大水沖走
趙薇慘遭封殺 王菲被爆將出手拯救 有20年交情

趙薇慘遭封殺 王菲被爆將出手拯救 有20年交情