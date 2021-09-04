紐約第一銀行服務社區33年有成 與社區共繁榮

紐約第一銀行貝賽分行位於皇后區北方大道與Bell大道交接處東北隅。

總行位於法拉盛 緬街的紐約第一銀行(Amerasia Bank)，今年歡慶成立33周年並在日前於貝賽成立分行，擴大服務規模，增強服務東皇后區民眾的金融服務能量。新開張的貝賽分行位於北方大道及貝爾大道東北隅，是貝賽地區現階段唯一的華資銀行，交通便利，停車方便，方便長島及東皇后區民眾前來。分行裡除有華語行員外，另有講韓語的行員。銀行業務包括商業及個人存款、商業房貸、個人貸款及保管箱等業務。

1988年成立於法拉盛的紐約第一銀行，是當年三大華資銀行之一，是這三家銀行中至今唯一仍保有原擁有及經營權的銀行。紐約第一銀行當年就因龐大的業績量而營運獲利，於2013年併購佛州 邁阿密銀行後，陸續在佛州開設4家分行。至今，連同新開幕的貝賽分行、法拉盛總行及艾姆赫斯特分行，美東地區共有七處營業處。

紐約第一銀行成立33年以來，以保守、穩定的經營理念與社區一起歷經過多次的金融風暴及危機，包括2009至2011年間的金融風暴，並於2011年被權威機構SNL Financial(現為S&P Global Marketing Intelligence)評比為2011年全美小型銀行第一名。該銀行從2009年連續11年被評比為前50強小型銀行，連續第二年被Financial management Consulting評比為紐約州 125家銀行中整體表現第一名，並受Bauer Financial連續多年評為最高等級的5星級銀行。之後10多年來，保守穩健的經營風格讓紐約第一銀行贏得多個獎項肯定及佳評回饋。

紐約第一銀行，幫助了眾多初來乍到、不熟悉美國金融規定的新移民，已熟悉的語言協助新舊移民面對不熟悉的金融環境，33年來秉持著「保守經營，穩定成長」、「信用第一，服務第一」的經營理念服務社區，陪伴社區走過歷次的金融危機。在歡慶33周年慶之際，也期許持續以「第一」的精神與社區攜手共創繁榮、同享成功。

紐約第一銀行紐約各分行地址，法拉盛總行：41-06 Main Street, Flushing；電話：718-463-3600；貝賽分行：214-01 Northern Blvd., Bayside；電話：929-548-0100；艾姆赫斯特分行：86-26 Broadway；電話：718-505-0005。官網：https://www.amerasiabankny.com/。