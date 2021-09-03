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海恩驅蚊香包驅蚊天然環保 緩解疲勞

紐約訊
美國海恩集團最新天然植物驅蚊良品驅蚊香包。
美國海恩集團最新天然植物驅蚊良品驅蚊香包。

正值夏、秋交接、飛蚊肆虐之際，美國海恩集團推出最新產品「驅蚊香包」。該產品依靠最新科技，純天然草本植物成分，無副作用，天然環保，歡迎致電洽購。「驅蚊香包」諮詢及購買電話：(917)362-9388、(917)722-6888。

海恩集團表示，這次上市的新產品「驅蚊香包」在自然環境下，散發蚊蟲不喜歡的味道，使蚊子遠離生活工作範圍，驅趕蚊蟲效果顯著，對人體無毒無害。放置香包後，整個空間飄逸一股淡淡的植物香薰與香噴噴的氣息，香氣持久宜人、健康環保。它可以讓使用者遠離蚊蟲叮咬，適合家居房間、別墅前後花園、餐館、超市等掛件使用。

海恩集團表示，使用植物香囊驅蚊，不僅無害，還對健康有益。集團創始人著名發明家周恩龍博士介紹，植物裡有一些芳香類藥物，含有大量的可揮發芳香植物。這些芳香植物的氣味是蚊蟲不喜歡的，因此戴在身上能夠有效驅蚊避蟲。其實，古代端午節的香囊就是為了驅蚊避蟲而製成。氣虛體質的人適合補氣類香囊。這類人氣虛體弱、精神不振、少氣懶言，還很容易疲勞，補氣類的香囊包最適合這樣的人群。濕熱體質的人適合除濕降燥類香囊包。有些人夏天易出汗，這類濕熱體質的人，可以選用除濕降燥類香囊包。

工作勤奮、堅毅的美國紐約海恩集團董事局主席周恩龍，經營集團旗下產品均由他自主研發、GMP藥廠生產、銷售。產品上市三十年來，屢獲廣大消費者信任及讚許。美國海恩集團周恩龍博士研發的產品包括：凱美納、牙泰寶、頭髮再生精品套裝、百治靈、腎泰寶、驅蚊香包等，效果顯著。

更多資訊請瀏覽：www.naturalnyusa.com。

美國 工作 端午節

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