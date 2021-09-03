傑羅德律師樓 詳解2021年親屬移民

美國是全球最大的移民國家之一。除了美國公民 直系親屬（配偶、父母、未滿21歲未婚子女）沒有簽證名額限制，其他的親屬移民與職業移民則須依優先日期、移民優先類別與簽證發布國家而定。每年美國移民局 發放綠卡 中，大部分綠卡發放給了親屬移民的申請者，可以說親屬移民是移民美國最便捷的方式之一。

親屬移民（family-based）大致可以分為兩個種類，分別為美國公民的直系親屬（無排期）以及4種配額限制類親屬移民。本文將詳細介紹不同種類的親屬移民的申請條件。

1.美國公民的直系親屬 （Immediate relatives）

作為一個美國公民，給自己直系親屬申請綠卡將享受特殊的移民優先權，不僅移民局每年發放該類別綠卡是沒有限額（不管每年有多少申請者，一旦申請通過都可以立刻獲得綠卡），而且不需要通過冗長的綠卡排期。而且，通過該類別申請綠卡可以獲得一些移民豁免，如非法滯留、非法入境或非法工作的記錄。

美國公民的直系親屬包括美國公民的配偶，21歲以下未婚子女，美國公民收養的子女，以及年滿21周歲的美國公民的父母。美國公民亦可為自己在境外的未婚夫、未婚妻以入境結婚為目的申請K-1簽證。

2.配額限制類親屬移民 (family preference categories)

配額限制類親屬移民包括了除了美國公民直系親屬以外的所有符合美國移民局移民條件的親屬移民，包括了以下五大種類：

F1：美國公民21周歲以上未婚子女；

F2A：美國綠卡持有者的配偶和21周歲以下子女；

F2B：美國綠卡持有者的成年未婚子女；

F3：美國公民的已婚子女；

F4：美國公民的兄弟姐妹。

配額限制類親屬移民每年有22萬6000個綠卡名額。目前，作為美國綠卡持有者申請自己的配偶和21周歲以下子女，可以享受和美國公民一樣的免排期待遇。截至2021年8月，中國出生的申請者F3和F4類別的申請的排期分別為2008年11月22日和2007年3月22日。

辦理親屬移民具體費用如下：1、I-130申請費： 535美元；2、I-485申請費：750到1125美元不等；3、其他包括體檢費、檔資料翻譯等綜合服務費。

即便親屬移民是移民美國最便捷的方式之一，傑羅德律師樓依然建議申請人找專業的美國律所協助準備材料，不要找不懂法律的機構或者仲介，以免操作不當導致申請延誤。傑羅德律師樓專精於A.親屬移民：I-130、I-730；B.回美證（Advance Parole），回美簽證SB-1申請；C.職業移民：H1B、EB-1、EB-2、L-1、O-1；D.無爭議離婚、入籍申請、保金、豁免申請；E.庇護申請，包括移民法庭和移民委員會上訴和聯邦上訴；F.地產買賣，公司業務，房東房客糾紛，小額訴訟。

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