土地污染源頭要請專家查勘原因及善後影響土地買賣

買加油站，周遭環境及污染的距離要注意。

楚世傑是一位修車技工。因為他的手藝好，顧客多，賺了一點錢。他便用他的積蓄和他的同事共同買了一間帶有修車廠的加油站 。過了幾年之後他賣加油站的時候，買主要他清理加油站的油污染。雖然清理的費用總共是35萬美元，讓他的利潤 大大縮水，但是他便擁有清理油污染的經驗。後來他專門購買有污染、便宜的加油站，利潤相當高。因為他有了經驗，人家不敢碰的加油站，他也敢買。

有一位轉賣加油站的經紀人告訴他，在長島 的一條高速公路的旁邊有一家加油站，因為有污染只要賣六十萬。如果沒有污染的話根據這個加油站的生意連和所座落土地的價值應該值120萬。楚先生到了這家加油站一看，經紀的說法是確實的。他估計清理污染的費用應該在30萬左右，因此這家連地產一起賣的加油應該比市價低30萬。

當然作為一個精明的生意人，一看到機會他是不會輕易放過的。 他立刻和賣主達成協議，用60萬的價格把這間加油站買下來。 四個月後過戶，他立刻著手清理污染，並且花了四萬元把舊的儲油桶換成新式。加油站下面的土地也依照法律的規定用乾淨的碎石頭以及表土填滿。 總共費用不過30萬元。楚先生很得意，他以為他這一次又賺了一大把。

問題出在清除油污後的土地隔幾個月便察出受到污染。楚先生清除了新的污染後過幾個月，土壤又被污染了。這時候楚先生發現問題超出他的想像。他的加油站的油桶是新的。經過檢查後沒發現漏油。那麼新的污染原在那裡呢？ 原來楚先生的加油站對面也有一家加油站。楚先生便疑心對面的加油站漏油漏到他的加油站下面的土地裡。可是兩家加油站中間隔著一條60英尺的馬路。漏油能夠從馬路對面漏到他的加油站也確實匪夷所思。不管如何，事實上看起來這是唯一能解釋油污清不乾淨的理由。

楚先生當下便聘請專家察看。專家用科學的方法證明新的污染確實從馬路對面的加油站洩露過來。這下子問題可大了。楚先生可以清理自己加油站的油污，但是他怎麽清理人家的加油站的油污染呢。幾經思考，他硬著頭皮去請對面的加油站的老闆幫忙。可是這位老闆完全不理。一年下來不但未達成任何協定，楚先生自己的加油站的污染程度越來越厲害。

律師建議對對面的加油站起訴，可是面對一筆非常可觀的律師費，楚先生心裡可非常猶豫。看來這間加油站是個無底洞。錢賺不到沒打緊，真不知道還會出什麼事。

本案啟示：油污滲漏的來源不見得就只有自己的油桶。油是液體，污染的範圍可能很大，買加油站的商家，事情絕對不要以為自己有經驗就大意。要請專家把污染源以及污染的程度徹徹底底察清楚。一旦犯錯，這種錯誤不是10萬20萬可以解決得了的。

資料提供：黃啟源律師